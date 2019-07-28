Руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии
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«Даниил оставался хладнокровным. Он поработал, чтобы вернуться в программу, а теперь у него есть ребёнок — с его стороны был очень зрелый пилотаж», — заявил Хорнер в эфире Sky Sports.
Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях. Для россиянина это третий подиум в карьере. Первые два он завоевал, выступая за Red Bull.
Ранее сообщалось, что чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии.