Руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии

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Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер прокомментировал выступление российского пилота Toro Rosso Даниила Квята в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.
Руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии
  • © Andrea Diodato/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Даниил оставался хладнокровным. Он поработал, чтобы вернуться в программу, а теперь у него есть ребёнок — с его стороны был очень зрелый пилотаж», — заявил Хорнер в эфире Sky Sports.

Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях. Для россиянина это третий подиум в карьере. Первые два он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее сообщалось, что чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии.

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