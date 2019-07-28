Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии

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Чемпион «Формулы-1» 2009 года британец Дженсон Баттон высказал мнение, что российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал лучшим гонщиком по итогам Гран-при Германии.
Чемпион «Формулы-1» назвал Квята гонщиком дня на Гран-при Германии
  • © Andrea Diodato/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Потрясающий Гран-при Германии. Мои поздравления Максу Ферстаппену с победой и Себу с отличным прорывом. А гонщиком дня для меня стал Даниил Квят. Люблю гонки, в которых меняется погода. Думаю, нам нужно добавить на трассы разбрызгиватели для воды, чтобы помочь со зрелищностью!» — написал Баттон в своём Twitter.

По итогам официального голосования болельщиков, проводимого пресс-службой «Формулы-1», гонщиком дня был признан победитель гонки голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях.

Ранее руководитель Toro Rosso рассказал о тактической ошибке команды на Гран-при Германии.

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