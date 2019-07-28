Руководитель Toro Rosso рассказал о тактической ошибке команды на Гран-при Германии

Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост прокомментировал выступление российского пилота Даниила Квята в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.

«Я очень рад за команду, за Honda, за Даниила Квята, поскольку он провёл фантастическую гонку без единой ошибки. Он постоянно информировал нас о ситуации с шинами, потому что сегодня было нелегко принимать решения», — приводит слова Тоста Motorsport.

Он отметил, что в начале гонки команда допустила тактическую ошибку, рано зазвав Квята в боксы для смены покрышек.

«Но, к счастью, у нас появился шанс исправить её сразу и перевести его обратно на промежуточные шины. Затем всё шло нормально вплоть до конца гонки — в том числе тогда, когда мы снова поменяли шины на слики. Он со своей стороны контролировал всё. Мы рисковали в этот момент, потому что он шёл девятым. Мы сказали: «Трасса, мы думаем, уже достаточно просохла». Даниил подтвердил нам это по радио, и мы решились на этот шаг. К счастью, всё сработало», — добавил руководитель команды.

Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso.