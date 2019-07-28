Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.

Квят, стартовавший 14-м, сумел финишировать на третьей позиции на Гран-при Германии, прошедшем в сложных погодных условиях.

Этот подиум стал для коллектива из Фаэнцы, основанного в 2005 году, вторым в её истории. Впервые представитель Toro Rosso поднялся на подиум в 2008 году. Тогда ныне выступающий за Ferrari немец Себастьян Феттель одержал победу в гонке Гран-при Италии в Монце, которая также прошла во время дождя.

Ранее сообщалось, что Квят сравнил гонку на Гран-при Германии с фильмом ужасов с элементами чёрного юмора.