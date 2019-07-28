Квят сравнил гонку на Гран-при Германии с фильмом ужасов с элементами чёрного юмора

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Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят рассказал, что его переполняли эмоции после третьего места на Гран-при Германии.
Квят сравнил гонку на Гран-при Германии с фильмом ужасов с элементами чёрного юмора
  • © Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Потрясающе вернуться на подиум. После стольких лет с Toro Rosso здорово принести команде подиум. Гонка была сумасшедшей, я наконец-то сумел собрать всё воедино, чтобы заслужить попадание в тройку. Я очень счастлив. Гонка была словно фильм ужасов с элементами чёрного юмора. Я думал, что заезд для меня потерян, но потом он снова ожил! Это было похоже на американские горки — в каком-то плане как и вся моя карьера», — цитирует Квята Sky Sports.

Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии после того, как стартовал с 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум.

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