СМИ: Шумахер находится в сознании

Один из сотрудников клиники Жоржа Помпиду в Париже рассказал о состоянии прибывшего на лечение семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

«Да, он у нас. Могу вас заверить: он в сознании», — приводит слова сотрудника клиники Le Parisien.

Легендарный пилот получил травму головы во время падения на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор информации о здоровье Шумахера практически нет: семья спортсмена предпочитает не раскрывать подробности о его самочувствии.

Ранее стало известно, что Шумахера перевезли из Швейцарии в парижскую больницу.