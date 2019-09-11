СМИ: Шумахер находится в сознании

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Один из сотрудников клиники Жоржа Помпиду в Париже рассказал о состоянии прибывшего на лечение семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.
СМИ: Шумахер находится в сознании
  • © FRED DUFOUR
  • AFP

«Да, он у нас. Могу вас заверить: он в сознании», — приводит слова сотрудника клиники Le Parisien.

Легендарный пилот получил травму головы во время падения на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор информации о здоровье Шумахера практически нет: семья спортсмена предпочитает не раскрывать подробности о его самочувствии.

Ранее стало известно, что Шумахера перевезли из Швейцарии в парижскую больницу.

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