В Сочи намерены провести Гран-при «Формулы-1» в установленные сроки и со зрителями

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Компания «Росгонки», являющаяся промоутером этапа Гран-при «Формулы-1» в Сочи, прокомментировала ситуацию с проведением соревнований в 2020 году в свете пандемии коронавируса.
В Сочи намерены провести Гран-при «Формулы-1» в установленные сроки и со зрителями
  • Reuters

«Мы настроены на проведение российского этапа со зрителями в даты, утверждённые календарём «Формулы-1», и продолжаем готовиться к седьмому в истории страны Гран-при. Если того потребуют обстоятельства, технически готовы к альтернативному варианту», — проводит «Чемпионат» слова представителя «Росгонок».

В компании отметили, что на данный момент никаких уведомления от «Формулы-1» о возможных изменениях не поступало.

«Несомненно, мы хотели бы сохранить даты с 24 по 27 сентября 2020 года», — добавили в «Росгонках».

Старт сезона 2020 года был отложен на неопределённый срок. Уже восемь этапов были перенесены из-за пандемии: в Австралии, Бахрейне, Китае, Канаде, Нидерландах, Испании, Азербайджане и во Вьетнаме. Этап в Монако был полностью отменён.

Ранее сообщалось, что в McLaren предостерегли «Формулу-1» от отмены сезона-2020.

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