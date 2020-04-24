В McLaren предостерегли «Формулу-1» от отмены сезона-2020

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Исполнительный директор команды «Формулы-1» McLaren Зак Браун высказал мнение о возможных последствиях отмены сезона 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.
В McLaren предостерегли «Формулу-1» от отмены сезона-2020
  • Reuters

«Если всё закончится тем, что в 2020 году не состоится ни одной гонки, последствия этого будут опустошительными. Каждый год «Формула 1» распределяет порядка $1 млрд выручки между командами. Это колоссальная сумма, от которой мы все зависим. Если эти деньги исчезнут, нам всем придётся искать иные способы получения дохода», — приводит слова Брауна Motorsport.

Он отметил, что поддерживает план по возобновлению гонок с пустыми трибунами, предложенный Liberty Media.

«Это очень разумный план. Провести первые этапы без зрителей будет реалистичным способом возобновить гонки. Спорт всегда помогал людям исцелиться от бед. И сейчас интерес к спорту силён — неважно, со зрителями будут проходить состязания или нет», — добавил руководитель команды.

Старт сезона 2020 года был отложен на неопределённый срок. Уже восемь этапов были перенесёны из-за пандемии: в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Этап в Монако был полностью отменён.

Ранее в Ferrari заявили, что не грозили уходом из «Формулы-1».

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