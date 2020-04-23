В Ferrari заявили, что не грозили уходом из «Формулы-1»

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Итальянская команда Ferrari отреагировала на информацию о своём возможном уходе из «Формулы-1».
В Ferrari заявили, что не грозили уходом из «Формулы-1»
  • Reuters

В заявлении Ferrari, текст которого приводит Crash, говорится, что слова руководителя команды Маттиа Бинотто были трактованы неверно, речь не шла об уходе из «Формулы-1».

«Напротив, он сказал, что не хотел бы оказаться в положении, когда придётся изучать другие варианты, помимо выступлений в «Формуле-1», для реализации нашей гоночной ДНК — в случае если бюджетный лимит будет понижен ещё более существенно, подвергая риску сотни рабочих мест», — пояснили в команде.

Команда Ferrari, в прошлом не раз угрожавшая своим уходом, выступает в «Формуле-1» с 1950 года, когда был создан чемпионат. В активе итальянской команды 16 побед в Кубке конструкторов, ещё 15 раз гонщики команды становились чемпионами мира. Всего за рулём Ferrari было выиграно 238 гонок в 995 Гран-при.

Ранее сообщалось, что Ferrari может уйти из «Формулы-1» из-за уменьшения потолка бюджетов.

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