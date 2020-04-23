СМИ: Ferrari может уйти из «Формулы-1» из-за уменьшения потолка бюджетов

Итальянская команда Ferrari может уйти из «Формулы-1» из-за уменьшения размера максимально разрешённого бюджета на сезон.

Как сообщает The Guardian, в скудерии недовольны возможным уменьшением потолка бюджетов с 2022 года до $130 млн вместо ранее оговорённых $145 млн.

Отмечается, что изменение планов связано с пандемией коронавируса. Первоначально потолок бюджетов на 2021 год должен был составить $175 млн, а на следующий год — уменьшен до $145 млн.

Ferrari, уже не впервые угрожающая своим уходом, выступает в «Формуле-1» с 1950 года, когда был создан чемпионат. В активе итальянской команды 16 побед в Кубке конструкторов, ещё 15 раз гонщики команды становились чемпионами мира. Всего за рулём Ferrari было выиграно 238 гонок в 995 Гран-при.

Ранее сообщалось, что Алонсо хочет заменить Феттеля в Ferrari.