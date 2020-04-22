СМИ: Алонсо хочет заменить Феттеля в Ferrari

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Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо может вновь сесть за руль Ferrari.
СМИ: Алонсо хочет заменить Феттеля в Ferrari
  • Reuters

Об этом сообщает F1-Insider. По информации источника, 38-летний Алонсо хочет заменить в команде Себастьяна Феттеля, который отклонил предложение продлить сотрудничество с итальянским коллективом на один год с зарплатой в €12 млн.

Действующий контракт немца действует до конца 2020 года. Алонсо выступал за Ferrari с 2010 по 2014 год, трижды занимая второе место в личном зачёте пилотов.

Ранее Феттель назвал насмешкой предложение Ferrari о новом контракте.

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