Феттель назвал насмешкой предложение Ferrari о новом контракте

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Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту.
Феттель назвал насмешкой предложение Ferrari о новом контракте
  • Reuters

«Это насмешка? Я привык работать с трёхлетними контрактами — и потом, я опытен, а не стар», — приводит слова Феттеля F1-Insider

Отмечается, что Ferrari предложили своему пилоту контракт на один год на сумму €12 млн, в то время как в последние сезоны он получает €36 млн в год. 

Кроме того, стало известно, что на замену Феттелю в Ferrari рассматривают Карлоса Сайнса, Антонио Джовинацци, Даниэля Риккардо, а также двукратного чемпиона Ф-1 Фернандо Алонсо.

Ранее сообщалось, что Феттель отказался вести переговоры с кем-либо, кроме Ferrari.

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