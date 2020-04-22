Феттель назвал насмешкой предложение Ferrari о новом контракте
- Reuters
«Это насмешка? Я привык работать с трёхлетними контрактами — и потом, я опытен, а не стар», — приводит слова Феттеля F1-Insider.
Отмечается, что Ferrari предложили своему пилоту контракт на один год на сумму €12 млн, в то время как в последние сезоны он получает €36 млн в год.
Кроме того, стало известно, что на замену Феттелю в Ferrari рассматривают Карлоса Сайнса, Антонио Джовинацци, Даниэля Риккардо, а также двукратного чемпиона Ф-1 Фернандо Алонсо.
Ранее сообщалось, что Феттель отказался вести переговоры с кем-либо, кроме Ferrari.