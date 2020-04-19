Феттель отказался вести переговоры с кем-либо, кроме Ferrari

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель заявил, что намерен вести переговоры только с Ferrari.

«Думаю, я достаточно чётко дал это понять. У нас ещё есть время. В вопросе обсуждения контракта нет какого-то расписания. Сейчас всё идёт к тому, что «Формула-1» не будет гоняться до июня или даже до июля, так что мы действительно можем подписать новый договор до начала сезона. В любом случае, к какому бы соглашению мы ни пришли, это будут условия, в которых комфортно работать и мне, и команде», — приводит слова Феттеля Motorsport.

Он отметил, что пока нет ясности относительно возможного срока нового соглашения.

«Прежде я подписывал трёхлетние контракты. Знаю, что сейчас я один из самых опытных гонщиков в «Формуле-1», но это не значит, что я самый старый. Так что не думаю, что мой возраст как-то ограничит возможную длительность нового контракта», — добавил 32-летний немец.

Феттель выступает за Ferrari c 2015 года, одержав 14 побед и в общей сложности поднявшись на подиум 49 раз. Дважды он стал вице-чемпионом. Свои четыре титула он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее сообщалось, что сезон «Формулы-1» может стартовать 5 июля в Австрии.