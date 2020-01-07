Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

Австрийская команда «Формулы-1» Red Bull объявила о продлении контракта с нидерландским пилотом Максом Ферстаппеном.

Как сообщает пресс-служба команды, базирующейся в британском Милтон-Кинсе, новое соглашение с 22-летним голландцем рассчитано до конца сезона 2023 года.

Ферстаппен является воспитанником программы Red Bull. Он дебютировал в «Формуле-1» в возрасте 15 лет в составе Toro Rosso в сезоне 2015 года. С середины 2016 года он выступает за Red Bull. В его активе восемь побед, 31 подиум, два старта с поула и семь быстрейших кругов в гонках.

Ранее сообщалось, что польский гонщик Роберт Кубица стал резервным пилотом Alfa Romeo.