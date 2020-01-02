Польский гонщик Кубица стал резервным пилотом Alfa Romeo

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Поляк Роберт Кубица стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alfa Romeo на сезон 2020 года.
Польский гонщик Кубица стал резервным пилотом Alfa Romeo
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба команды, многолетнее соглашение с польской нефтяной компанией PKN ORLEN, ставшей титульным спонсором коллектива из швейцарского Хинвиля, предусматривает назначение 35-летнего гонщика резервным пилотом на сезон 2020 года.

В прошлом сезоне, ставшем для Кубицы первым после длительного восстановления от тяжёлой травмы, он выступал за Williams. После семилетнего перерыва, который был связан с серьёзной аварией в феврале 2011 года, по итогам сезона он занял 19-е место, набрав одно очко.

Основными пилотам Alfa Romeo на сезон 2020 года являются 40-летний финн, чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен, и 26-летний итальянец Антонио Джовинацци.

Ранее сообщалось, что Сегрей Сироткин назвал маловероятным своё возвращение в «Формулу-1».

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