Сироткин назвал маловероятным своё возвращение в «Формулу-1»

Российский гонщик Сергей Сироткин рассказал, что считает своё возвращение в «Формулу-1» в качестве основного гонщика маловероятным.

«Мы понимаем, что это очень трудно. Я мечтаю об этом и всё ещё верю: мне есть что показать. Вопрос не закрыт. Но, объективно говоря, это очень маловероятно», — заявил Сироткин в интервью пресс-службе SMP Racing.

Он отметил, что хочет вернуться в гонки, речь не только о «Формуле-1».

«Хочется, чтобы это был какой-то новый старт, после которого можно было бы строить дальнейшую карьеру», — добавил россиянин.

24-летний россиянин выступал в «Формуле-1» в сезоне 2018 года за британскую команду Williams. На его счету одно очко за 21 гонку. Прошлый сезон он был резервным пилотом команд Renault и McLaren. В целом за карьеру Сироткин, помимо участия в формульных сериях, выступал в гонках на выносливость — на его счету 16-е место в классе LMP2 в гонке «24 часа Ле-Мана», а также участие в этапах чемпионата FIA WEC.

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