Квят заявил, что не обращает внимания на критику

Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что его не задевают критические оценки его езды во второй половине сезона.

«Я не следил за оценками других людей, меня это не слишком интересует. Есть взлёты и падения, во второй половине сезона были хорошие гонки, были не очень, но я знаю, над чем нужно работать, где могу прибавить, а где всё хорошо и так далее. Иногда что-то складывалось не так, как хотелось, но в целом я доволен тем, как всё прошло», — цитирует россиянина F1News.

Квят занял 13-е место в общем зачёте пилотов, набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что Ferrari первой из команд «Формулы-1» объявила дату презентации машины 2020 года.