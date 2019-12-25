Квят заявил, что не обращает внимания на критику
- РИА Новости
«Я не следил за оценками других людей, меня это не слишком интересует. Есть взлёты и падения, во второй половине сезона были хорошие гонки, были не очень, но я знаю, над чем нужно работать, где могу прибавить, а где всё хорошо и так далее. Иногда что-то складывалось не так, как хотелось, но в целом я доволен тем, как всё прошло», — цитирует россиянина F1News.
Квят занял 13-е место в общем зачёте пилотов, набрав 37 очков.
Ранее сообщалось, что Ferrari первой из команд «Формулы-1» объявила дату презентации машины 2020 года.