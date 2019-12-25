Квят заявил, что не обращает внимания на критику

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Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят заявил, что его не задевают критические оценки его езды во второй половине сезона.
Квят заявил, что не обращает внимания на критику
  • РИА Новости

«Я не следил за оценками других людей, меня это не слишком интересует. Есть взлёты и падения, во второй половине сезона были хорошие гонки, были не очень, но я знаю, над чем нужно работать, где могу прибавить, а где всё хорошо и так далее. Иногда что-то складывалось не так, как хотелось, но в целом я доволен тем, как всё прошло», — цитирует россиянина F1News.

Квят занял 13-е место в общем зачёте пилотов, набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что Ferrari первой из команд «Формулы-1» объявила дату презентации машины 2020 года.

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