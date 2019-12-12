Ferrari первой из команд «Формулы-1» объявила дату презентации машины 2020 года
- Reuters
По словам руководителя команды Маттиа Бинотто, которые приводит Motorsport, презентация состоится 11 февраля 2020 года.
«Причина, по которой мы сделаем всё раньше, заключается в том, что нам нужно поработать на стенде для омологации, а уже потом ехать на тесты в Барселону. Мы покажем машину 11 февраля, поскольку после этого отправимся работать на стенде», — пояснил Бинотто.
Предсезонные тесты пройдут на трассе в Барселоне с 19 по 21 февраля и с 26 по 28 февраля.
В сезоне-2020 Ferrari сохранит нынешний состав пилотов. За команду из Маранелло будут выступать четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер.
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