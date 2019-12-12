Ferrari первой из команд «Формулы-1» объявила дату презентации машины 2020 года

Итальянская команда «Формулы-1» Ferrari первой из команд чемпионата назвала дату презентации нового болида на сезон 2020 года.

По словам руководителя команды Маттиа Бинотто, которые приводит Motorsport, презентация состоится 11 февраля 2020 года.

«Причина, по которой мы сделаем всё раньше, заключается в том, что нам нужно поработать на стенде для омологации, а уже потом ехать на тесты в Барселону. Мы покажем машину 11 февраля, поскольку после этого отправимся работать на стенде», — пояснил Бинотто.

Предсезонные тесты пройдут на трассе в Барселоне с 19 по 21 февраля и с 26 по 28 февраля.

В сезоне-2020 Ferrari сохранит нынешний состав пилотов. За команду из Маранелло будут выступать четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер.

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