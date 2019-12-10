Квят считает, что провёл один из своих лучших сезонов в «Формуле-1»

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Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят оценил для себя завершившийся сезон в «Формуле-1».
Квят считает, что провёл один из своих лучших сезонов в «Формуле-1»
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Честно говоря, я очень доволен. Назвал бы этот сезон одним из моих лучших в «Формуле-1». Некоторые гонки складывались успешно, другие — не очень. Но это нормально для команд-середняков. Здесь тяжело бороться, а небольшие помарки стоят дорого. Думаю, в этом году я стал сильнее. Это был мощный сезон для нашей команды. Возможно, лучший в истории. Здорово быть частью этого успеха и этой атмосферы в команде. Это хороший импульс для следующего чемпионата», — цитирует Квята f1i.

Российский пилот занял 13-е место в общем зачёте пилотов, набрав 37 очков.

Ранее сообщалось, что «Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята в «Формуле-1».

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