СМИ: «Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята в «Формуле-1»

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Российская нефтегазовая компания «Газпром» может вернуться в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
СМИ: «Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята в «Формуле-1»
  • РИА Новости

Как сообщает GP Today, «Газпром» заинтересован в сотрудничестве либо с Renault, резервным пилотом которой является Сергей Сироткин, либо с Toro Rosso, которая со следующего года сменит название на Alpha Tauri и за которую выступает Даниил Квят.

Отмечается, что потенциальное возвращение российской корпорации в «Формулу-1» отчасти связано с планами руководства сделать гонки более экологичными и углеродно-нейтральными.

В прошлом (в 2002—2003 годах) «Газпром» спонсировал команду Minardi.

Ранее сообщалось, что Феттель прокомментировал новость о переходе Хэмилтона в Ferrari.

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