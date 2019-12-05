СМИ: «Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята в «Формуле-1»
- РИА Новости
Как сообщает GP Today, «Газпром» заинтересован в сотрудничестве либо с Renault, резервным пилотом которой является Сергей Сироткин, либо с Toro Rosso, которая со следующего года сменит название на Alpha Tauri и за которую выступает Даниил Квят.
Отмечается, что потенциальное возвращение российской корпорации в «Формулу-1» отчасти связано с планами руководства сделать гонки более экологичными и углеродно-нейтральными.
В прошлом (в 2002—2003 годах) «Газпром» спонсировал команду Minardi.
Ранее сообщалось, что Феттель прокомментировал новость о переходе Хэмилтона в Ferrari.