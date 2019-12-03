Феттель прокомментировал новость о переходе Хэмилтона в Ferrari

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал слухи о том, что шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заменит его в составе итальянской команды через год.

«Так Хэмилтон уже гонщик Ferrari. Думаю, у него есть несколько Ferrari в гараже. Если я буду слушать вас, журналистов, то в следующем году вообще останусь в отпуске. Не знаю, откуда пошли подобные слухи, но эти люди, похоже, знают больше, чем я. А журналисты всегда правы. Похоже, в ближайшие недели будут новости», — цитирует гонщика Grand Prix 247.

В настоящее время Хэмилтон выступает за Mercedes. Контракт британца с командой, как и договор Феттеля с Ferrari, заканчивается в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Боттас показал лучшее время на тестах «Формулы-1» в Абу-Даби, Квят — третье.