Нейрохирург высказался о состоянии Михаэля Шумахера

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Итальянский нейрохирург Никола Аччари считает, что организм семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера серьёзно деградировал после черепно-мозговой травмы.
Нейрохирург высказался о состоянии Михаэля Шумахера
  • © FRED DUFOUR
  • AFP

«Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах. Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьёзно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет», — приводит слова Аччари Daily Mail со ссылкой на итальянскую газету Contro Copertina.

Шумахер получил тяжёлую черепно-мозговую травму при падении на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы, в которой провёл длительное время. С тех пор он не появлялся на публике, а информации о его здоровье практически нет: семья спортсмена предпочитает не раскрывать сведения о его самочувствии.

Ранее экс-менеджер Шумахера выразил уверенность, что Михаэль ещё появится на публике после своей травмы.

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