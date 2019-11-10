Экс-менеджер Шумахера уверен, что Михаэль ещё появится на публике
- Reuters
«Я не знаю, как продвигается реабилитация Михаэля. Мне очень хочется знать, как он себя чувствует. Хочется встретиться с ним, пожать ему руку, обнять его. К, сожалению, Коринна против моей встречи с ним. Наверное, она боится, что я расскажу всем правду. Но я хорошо знаю Михаэля и могу сказать, что он настоящий боец. Если шанс есть, то он будет бороться. Так что это не конец. Я уверен, что однажды мы снова увидим его на публике», — приводит слова Вебера Express.
50-летний Шумахер получил травму головы при падении на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор он не появлялся на публике, а информации о его здоровье практически нет: семья спортсмена предпочитает не раскрывать сведения о его самочувствии.
Ранее сообщалось, что дочь Шумахера посвятила выступление на конном турнире своему отцу.