Экс-менеджер Шумахера уверен, что Михаэль ещё появится на публике

Бывший менеджер семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Вилли Вебер выразил уверенность, что прославленный немецкий гонщик, восстанавливающийся после тяжёлой травмы, ещё появится на публике.

«Я не знаю, как продвигается реабилитация Михаэля. Мне очень хочется знать, как он себя чувствует. Хочется встретиться с ним, пожать ему руку, обнять его. К, сожалению, Коринна против моей встречи с ним. Наверное, она боится, что я расскажу всем правду. Но я хорошо знаю Михаэля и могу сказать, что он настоящий боец. Если шанс есть, то он будет бороться. Так что это не конец. Я уверен, что однажды мы снова увидим его на публике», — приводит слова Вебера Express.

50-летний Шумахер получил травму головы при падении на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор он не появлялся на публике, а информации о его здоровье практически нет: семья спортсмена предпочитает не раскрывать сведения о его самочувствии.

Ранее сообщалось, что дочь Шумахера посвятила выступление на конном турнире своему отцу.