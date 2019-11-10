Дочь Шумахера посвятила выступление на конном турнире своему отцу

Джина Мария Шумахер, дочь семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, посвятила отцу своё выступление на соревнованиях по верховой езде в Вероне.

Дочь прославленного гонщика выступила в костюме, стилизованном под гоночный комбинезон Ferrari времён выступления её отца за итальянскую команду. Лошадь также была одета в наряд, который имитировал ливрею болидов скудерии.

Соревнования завершились победой Джины Марии.

Non è il GP di Monza, ma #Fieracavalli2019! Ferrari infiamma il Padiglione 12 di Elementa Masters, con Gina Maria Schumacher in tuta e casco rosso.

L'amazzone regala emozioni al suo pubblico, con un pit stop inaspettato. Un omaggio al padre campione del mondo di Formula 1! pic.twitter.com/vjr38mQwGD — Fieracavalli (@fieracavalli) 10 ноября 2019 г.

50-летний Шумахер получил травму головы при падении на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор информации о его здоровье практически нет: семья спортсмена предпочитает не раскрывать сведения о его самочувствии.

Ранее сообщалось, что врач Шумахера прокомментировал информацию СМИ об экспериментальном лечении семикратного чемпиона «Формулы-1» в парижской клинике имени Жоржа Помпиду.