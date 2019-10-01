Врач Шумахера: сейчас не время для экспериментов
- © FRED DUFOUR
- AFP
«Я не творю чудес. И моя команда не занимается никакими экспериментами. Этот ужасный термин не соответствует моему видению медицины. Наш отдел пережил вспышку внимания, но сейчас ситуация нормализовалась. В последние 20 лет мы добились большого прогресса, но всё ещё очень мало знаем о стволовых клетках», — приводит слова Менаше Marca.
Шумахер получил травму головы при падении на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор информации о его здоровье практически нет: семья спортсмена предпочитает не раскрывать сведения о его самочувствии.
По информации СМИ, в начале сентября он прошёл экспериментальное лечение стволовыми клетками.
Ранее эксперт высказался о лечении Шумахера в парижском госпитале.