Врач Шумахера: сейчас не время для экспериментов

Кардиохирург Филипп Менаше прокомментировал информацию СМИ об экспериментальном лечении, которое якобы проходил семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер в парижской клинике имени Жоржа Помпиду.

«Я не творю чудес. И моя команда не занимается никакими экспериментами. Этот ужасный термин не соответствует моему видению медицины. Наш отдел пережил вспышку внимания, но сейчас ситуация нормализовалась. В последние 20 лет мы добились большого прогресса, но всё ещё очень мало знаем о стволовых клетках», — приводит слова Менаше Marca.

Шумахер получил травму головы при падении на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор информации о его здоровье практически нет: семья спортсмена предпочитает не раскрывать сведения о его самочувствии.

По информации СМИ, в начале сентября он прошёл экспериментальное лечение стволовыми клетками.

Ранее эксперт высказался о лечении Шумахера в парижском госпитале.