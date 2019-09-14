Эксперт высказался о лечении Шумахера в парижском госпитале

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Профессор Мишель Пуко высказал мнение о причинах пребывания семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера в парижской клинике имени Жоржа Помпиду.
Эксперт высказался о лечении Шумахера в парижском госпитале
  • © FRED DUFOUR
  • AFP

«Не зная точной клинической картины пациента, невозможно говорить о деталях лечения, но я точно могу сказать, учитывая место госпитализации и известные данные, что речь не идёт о чём-то, связанном с мозгом. В некоторых случаях лечение стволовыми клетками может быть нацелено на устранение воспалительного процесса в органах, прежде всего в сердце, или на лечение последствий определённых паталогий», — приводит слова Пуко La Gazzetta dello Sport.

Легендарный пилот получил травму головы во время падения на горнолыжном курорте в 2013 году, после чего был введён в состояние искусственной комы. С тех пор информации о здоровье Шумахера практически нет: семья спортсмена предпочитает не раскрывать подробности о его самочувствии.

Ранее стало известно, что Шумахера перевезли из Швейцарии в парижскую больницу.

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