СМИ: Ferrari сделала Феттелю второе предложение

Итальянская команда «Формулы-1» Ferrari сделала немецкому пилоту Себастьяну Феттелю новое предложение о продлении контракта.

Как сообщает GPToday со ссылкой на La Gazetta dello Sport, единственным отличием от первого предложения является срок действия контракта — вместо одного года четырёхкратному чемпиону предложили многолетнее соглашение. При этом издание не располагает данными о точном сроке предложенного контракта.

Отмечается, что размер зарплаты остался тем же, что был предложен в первый раз, — $12 млн в год (вместо $30 млн по действующему соглашению).

Феттель выступает за Ferrari c 2015 года, одержав 14 побед и в общей сложности поднявшись на подиум 49 раз. Дважды он стал вице-чемпионом. Свои четыре титула он завоевал, выступая за Red Bull.

Ранее сообщалось, что Феттель назвал насмешкой предложение Ferrari о новом контракте.