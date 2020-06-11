84 погибших в Ле-Мане: 65 лет назад произошла самая крупная трагедия в истории автоспорта

65 лет назад во время розыгрыша «24 часов Ле-Мана» произошла самая крупная трагедия в истории автоспорта. Столкновение Пьера Левега и Лэнса Маклина, спасавшегося после манёвра Майка Хоторна, привело к смерти французского пилота и ещё 83 зрителей на трибунах. В результате аварии изменился подход к безопасности на соревнованиях, а Mercedes-Benz, чьей машиной управлял Левег, на долгие годы покинул автомобильные гонки.

11 июня 1955 года является самой чёрной датой в истории автоспорта. В этот день во время знаменитой гонки «24 часа Ле-Мана» произошла авария, жертвами которой стали пилот Mercedes-Benz Пьер Левег и 83 болельщика. Ни до того дня, ни после столь масштабных катастроф на гоночных трассах не случалось.

Тогда, 65 лет назад, гонка «24 часа Ле-Мана» являлась четвёртым этапом чемпионата мира среди спортивных автомобилей. Борьбу за титул лучшего производителя вели три крупных концерна — Ferrari, Mercedes-Benz и Jaguar. В погоне за высокими скоростями они создавали всё более и более совершенные машины, используя различные новинки чуть ли не в каждой новой гонке.

Однако за прогрессом машин, способных разгоняться до 300 км/ч, не успевали организаторы этапов. Трасса для «24 часов Ле-Мана» оставалась практически неизменной, несмотря на то что скорость автомобилей с момента её строительства выросла втрое. Вопросам безопасности в те времена уделялось гораздо меньше внимания, чем сейчас. Более того, пилотам в то время необязательно было пользоваться ремнями безопасности. О том, что может произойти, если машина на огромной скорости вдруг вылетит с трассы, тоже мало кого волновало.

Одним из фаворитов гонки в 1955 году был 49-летний пилот Mercedes-Benz Пьер Левег. Его настоящей фамилией была Буайен — псевдоним он взял в честь дяди, который был пионером автоспорта. Он безуспешно выступал в первых двух чемпионатах «Формулы-1» и обратил на себя внимание в 1952 году, когда в течение 22 часов оставался за рулём частной машины в Ле-Мане и сенсационно лидировал в гонке. Из-за технических неполадок Левег не финишировал, но надолго снискал себе славу в мире автогонок.

Спустя три года француз стал пилотом Mercedes-Benz и получил в распоряжение один из самых совершенных болидов своего времени — серебряный 300 SLR. Он имел 8-цилиндровый V-образный двигатель объёмом 3 литра с механической системой впрыска топлива, что было настоящей революцией для того времени. Корпус состоял из магниевого сплава, что позволяло сбросить вес машины до 900 кг. Такой автомобиль запросто разгонялся до 300 км/ч на прямой. При этом машина была оснащена барабанными тормозами, которые были менее эффективными, чем только что появившиеся дисковые.

Главный конкурент Левега, британец Майк Хоторн, как раз использовал такие на своём Jaguar D-Type. Именно он захватил лидерство по итогам первых кругов «24 часов Ле-Мана». Его ближайшим преследователем стал Хуан Мануэль Фанхио, который также выступал на Mercedes-Benz. К 35-му кругу Хоторн обогнал шедшего шестым Левега на круг и выехал на финишную прямую. В этот момент и началась цепочка событий, повлёкших страшную трагедию.

На прямой, располагавшейся вдоль забитой под завязку трибуны, Хоторн неожиданно для себя получил команду свернуть на пит-стоп. Британец перед этим обогнал Лэнса Маклина на частной машине Austin-Healey, который специально ради этого сместился вправо, и теперь сам должен был повернуть направо и сбросить скорость, чтобы оказаться в боксах. Маклина это привело в замешательство. Ситуацию усугубило то, что Хоторн замедлился слишком резко — у него были лучшие на тот момент тормоза.

Схема рокового столкновения

Чтобы избежать столкновения, Маклин сам резко затормозил и сместился влево, оказавшись на траектории набиравшего скорость Левега и ждавшего своей очереди для обгона Фанхио. Левег не имел шанса увернуться или сбросить скорость. В последний момент он подал рукой сигнал Фанхио и врезался в машину Маклина. Она послужила своеобразным трамплином для сверхбыстрого Mercedes-Benz.

Болид Левега взлетел в воздух и задел насыпь, отделявшую трассу от зрителей. Пилот вылетел из машины и получил смертельную травму головы, а автомобиль ещё сильнее раскрутился и полетел на трибуны. От столкновения машина расшаталась и развалилась на части. Её обломки рассыпались по огромной площади, мгновенно убивая и нанося тяжёлые раны десяткам болельщиков. Далее последовал взрыв топливного бака. Магниевый корпус машины возгорелся и стал отбрасывать обжигающие обломки, приводя к новым жертвам. Когда казалось, что хуже уже быть не может, прибывшие на место пожара спасатели стали тушить пламя водой. Она вступила в реакцию с магнием и только усилила возгорание.

Жертвами аварии стали 84 человека, ещё 120 зрителей получили ранения. При этом страшная трагедия не вынудила организаторов досрочно закончить гонку — они посчитали, что если сразу отправить болельщиков по домам, то они создадут пробки для карет скорой помощи. Находившиеся же на трассе пилоты не могли догадываться о масштабах трагедии и продолжали заезд.

Спустя несколько часов вся команда Mercedes-Benz, включая захватившего лидерство Фанхио, прекратила гонку. Инцидент так потряс руководство компании, что она со следующего года полностью свернула всю автогоночную деятельность на десятилетия вперёд. Только в 2010 году Mercedes вернулся в «Формулу-1» в качестве заводской команды.

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Победителем «24 часов Ле-Мана» стал Хоторн, чья команда не приняла предложение сняться вслед за Mercedes-Benz. Французские газеты критиковали его за празднование победы с шампанским и называли главным виновником трагедии. Однако дальнейшее расследование пришло к выводу, что к аварии привело стечение обстоятельств, а многочисленные жертвы среди зрителей были вызваны недостаточными мерами безопасности.

Хоторн же спустя четыре года сам погиб в результате автоаварии. По иронии судьбы, он врезался в дерево после того, как в дождливую погоду обогнал менеджера именной команды «Формулы-1» Роба Уолкера, ехавшего на машине Mercedes.

Катастрофа 11 июня 1955 года оказала огромное влияние на автоспорт. Во многих странах был введён запрет на проведение гонок до тех пор, пока трассы не были перестроены в соответствии с новыми стандартами безопасности. В Швейцарии запрет на автомобильные гонки действует до сих пор, лишь в последние несколько лет исключение было сделано для электрокаров.