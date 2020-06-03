Возвращение королевских гонок: в «Формуле-1» подтвердили даты проведения первых Гран-при в сезоне-2020

Руководство «Формулы-1» подтвердило даты проведения первых восьми этапов в сезоне 2020 года. Отложенный из-за пандемии коронавируса розыгрыш чемпионата мира стартует с Гран-при Австрии в начале июля. Гонки также пройдут в Венгрии, Великобритании, Испании, Бельгии и Италии. Болельщики не смогут присутствовать на заездах, а численность персонала будет существенно сокращена. Согласно принятому регламенту, в случае инфицирования отдельных участников гонки COVID-19 этапы не будут автоматически отменяться.

Поклонникам «Формулы-1» осталось ждать ровно месяц до старта очередного розыгрыша чемпионата мира. Руководство серии подтвердило проведение в 2020 году как минимум восьми гонок и опубликовало их календарь. Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, организаторы надеются всё-таки провести сезон в самой престижной автогоночной серии.

Чемпионат мира начнётся с Гран-при Австрии, который пройдёт в те же сроки, что и предполагалось первоначально, — с 3 по 5 июля. Там же, на трассе «Ред Булл Ринг», спустя неделю состоится ещё одна гонка. Она будет называться Гран-при Штирии в честь федеральной земли, где находится автодром. В следующие после этого выходные запланирован Гран-при Венгрии.

Также по теме Гонка на выживание: как 24 года назад до финиша Гран-при Монако добрались лишь три пилота 19 мая 1996 года в Монако состоялась одна из самых невероятных гонок в истории «Формулы-1». Из 21 пилота, вышедшего на старт шестого в...

Затем в Сильверстоуне пройдут Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия «Формулы-1», названный так в честь прошедшей здесь первой в истории гонки. 14—16 августа состоится Гран-при Испании, который должен был пройти с 8 по 10 мая. После недельного перерыва сезон возобновится в Бельгии, а в начале сентября пройдёт Гран-при Италии. Обе гонки сохранили свои первоначальные даты.

Остальные ранее намеченные на 2020 год этапы либо отменены, либо перенесены на неопределённый срок. Руководство «Формулы-1» заявило, что надеется до декабря 2020 года провести в общей сложности от 15 до 18 гонок. Такая позиция менеджмента оставляет надежду на то, что в Сочи состоится Гран-при России, организаторы которого продолжают подготовку к сентябрьскому уикенду. При этом такая легендарная гонка, как Гран-при Монако, уже точно не состоится, поскольку провести её было возможно только в заранее отведённые для этого майские дни.

Все восемь утверждённых этапов пройдут без зрителей, что для королевских гонок можно назвать большой потерей — некоторые Гран-при привлекали около 150 тыс. человек. Руководство «Формулы-1» не оставляет надежды собрать болельщиков на трибунах позднее, если ситуация с коронавирусом в мире улучшится, но пока не даёт никаких гарантий.

Количество персонала, задействованного на первых восьми гонках сезона, будет существенно сокращено. Если обычно к работе на каждом Гран-при привлекается от 3 до 5 тыс. человек, то теперь их количество сократится до 1,2 тыс. Каждая команда получит только 80 мест в паддоке вместо привычных 130, а телевизионная бригада сократится до 60 человек.

Руководство «Формулы-1» пообещало принимать максимальные меры безопасности для того, чтобы не допустить распространения COVID-19 во время гонок. Перед гонками будут проводиться тесты на коронавирус, а промоутеры будут обязаны обеспечить доступ к индивидуальным средствам защиты. Команды будут изолированы друг от друга, и все участники Гран-при должны будут соблюдать двухметровую дистанцию во время своей работы. При этом отмечается, что если во время гоночного уикенда будет подтверждён случай инфицирования коронавирусом, этап не будет автоматически отменяться, заявил глава «Формулы-1» Чейз Кэри.

«Положительный результат теста на инфекцию у отдельно взятого человека не приведёт к отмене гонки. Мы призываем команды иметь определённый порядок действий на случай, если кого-либо из участников понадобится отправить на карантин, чтобы его можно было изолировать в отеле и заменить. Если та или иная команда не сможет принять участие, это не приведёт к отмене всей гонки. Если кто-то из гонщиков заболеет, у команд есть запасные пилоты», — заявил Кэри.

Согласие на проведение гонок «Формулы-1» в таком формате и в таких условиях дали все заинтересованные стороны — пилоты, команды, промоутеры, спонсоры и правительства стран, где состоятся первые восемь Гран-при, а также Международная автомобильная федерация (FIA). Не все остались полностью удовлетворены принятыми решениями. Так, руководитель команды AlphaTauri Франц Тост выразил сожаление по поводу того, что на гонках не будет болельщиков.

«Конечно, атмосфера будет странной. Жаль, что никто из зрителей не сможет присутствовать. Но это первый важный шаг по возвращению «Формулы-1» к привычному формату. Требования вводятся очень строгие, и мы уже обеспечили их соблюдение на своих базах, что позволило самым важным сотрудникам вернуться к работе 1 июня и начать подготовку к новому сезону», — цитирует Тоста RaceFans.

По данным издания, серьёзной проблемой для команд в новом сезоне может стать нехватка запчастей, которая возникнет из-за простоя производителей во время карантина. Проведение двух первых гонок в Австрии может только усугубить ситуацию, так как местная трасса известна своими высокими поребриками, которые чаще, чем где-либо, становятся причиной механических поломок.