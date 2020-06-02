Организаторы Гран-при Италии продлили контракт с «Формулой-1» до 2025 года

Мэр итальянского города Монца Дарио Альеви сообщил о подписании нового контракта с руководством «Формулы-1» о проведении этапов Гран-при.

«Многие автодромы отказались от гонок из-за чрезвычайных событий. Но только не Монца. Мы только что договорились о продлении контракта с «Формулой-1» до 2025 года», — приводит слова Альеви Motorsport.

Гран-при Италии проводится с момента основания «Формулы-1» в 1950 году на трассе в Монце. Всего один раз, в 1980 году, итальянский этап прошёл в Имоле, при этом Гран-при Италии ни разу не был исключён из календаря чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» назвала первые восемь гонок сезона-2020.