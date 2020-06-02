Организаторы Гран-при Италии продлили контракт с «Формулой-1» до 2025 года

Короткая ссылка
Мэр итальянского города Монца Дарио Альеви сообщил о подписании нового контракта с руководством «Формулы-1» о проведении этапов Гран-при.
Организаторы Гран-при Италии продлили контракт с «Формулой-1» до 2025 года
  • Reuters

«Многие автодромы отказались от гонок из-за чрезвычайных событий. Но только не Монца. Мы только что договорились о продлении контракта с «Формулой-1» до 2025 года», — приводит слова Альеви Motorsport.

Гран-при Италии проводится с момента основания «Формулы-1» в 1950 году на трассе в Монце. Всего один раз, в 1980 году, итальянский этап прошёл в Имоле, при этом Гран-при Италии ни разу не был исключён из календаря чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» назвала первые восемь гонок сезона-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить