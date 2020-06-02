«Формула-1» назвала первые восемь гонок сезона-2020

Пресс-служба «Формулы-1» огласила календарь первых восьми этапов сезона-2020, старт которого был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Первые два этапа пройдут в Австрии — 3—5 и 10—12 июля. Затем команды отправятся в Венгрию, где 17—19 июля пройдёт третий этап.

Четвёртый и пятый этапы пройдут в Великобритании — с 31 июля по 2 августа и 7—9 августа.

Шестой этап пройдёт в Испании 14—16 августа, седьмой — в Бельгии 28—30 августа, а восьмой — в Италии 4—6 сентября.

Отмечается, что расписание дальнейших этапов будет объявлено позднее.

Старт сезона 2020 года был отложен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако, Франции и Нидерландах были отменены.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» думают об эксперименте с реверсивным стартом.