В «Формуле-1» думают об эксперименте с реверсивным стартом

Руководство «Формулы-1» рассматривает вариант проведения эксперимента с реверсивным порядком старта во время сдвоенных этапов сезона-2020.

Как сообщает The Race, на недавней встрече руководства чемпионата и команд было предложено в качестве эксперимента вместо традиционной квалификации провести спринтерскую гонку, в которой гонщики будут стартовать в порядке, противоположном положению в чемпионате, и по итогам этой гонки будет определён порядок старта основной воскресной гонки.

Предполагается, что эксперимент затронет только по одной из гонок сдвоенных этапов в Австрии и Великобритании, вторым же будет предшествовать привычная квалификация.

Отмечается, что в Международной автомобильной федерации (FIA) поддерживают такой эксперимент, однако, чтобы его провести, нужно внести соответствующие поправки в правила, для чего необходимо согласие всех десяти команд. Голосование по данном вопросу может пройти уже на следующей неделе.

Старт сезона 2020 года был отложен из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако, Франции и Нидерландах были отменены.

Ранее сообщалось, что власти Австрии разрешили проведение этапа «Формулы-1».