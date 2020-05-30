Власти Австрии разрешили проведение этапа «Формулы-1»

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Министерство здравоохранения Австрии санкционировало проведение в стране этапа Гран-при «Формулы-1».
Власти Австрии разрешили проведение этапа «Формулы-1»

    Как сообщает Motorsport, первая гонка сезона может даже пройти в присутствии зрителей. Местные власти увеличили квоту, по которой будут пускать людей на автодром, на 500 человек, и, поскольку всем командам хватало изначальной квоты, организаторы этапа смогут использовать послабление для приглашения зрителей на трибуны.

    Как планируется, в Австрии пройдут две первые гонки сезона — 5 и 12 июля.

    Первый в истории Гран-при Австрии прошёл в 1964 году на трассе в Цельтвеге. Все последующие гонки проходили на автодроме в Шпильберге, который принимал этапы с 1970-го по 1987-й, с 1997-го по 2003-й, и вновь вернулся в календарь с 2014 года.

    Старт сезона 2020 года был отложен из-за пандемии коронавируса. Было объявлено о переносе гонок в Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании и Азербайджане, а этапы в Австралии, Монако, Франции и Нидерландах были отменены. 

    Ранее сообщалось, что Ferrari подарила Райкконену болид, на котором он одержал свою последнюю победу.

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