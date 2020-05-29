Ferrari подарила Райкконену болид, на котором он одержал свою последнюю победу

Итальянская команда Ferrari сделала необычный подарок своему бывшему гонщику Кими Райкконену.

Скудерия подарила финну, последнему на данный момент чемпиону, выигравшему титул с Ferrari, болид SF71-H, за рулём которого он в 2018 году победил на Гран-при США. Эта победа — на данный момент последняя в активе 40-летнего Райкконена, продолжающего выступать в «Формуле-1» в составе Alfa Romeo.

«Спасибо, Ferrari», — написал Райкконен под фото болида, которое он опубликовал в своём Instagram.

Райкконен выступает в «Формуле-1» с 2001 года. Он является чемпионом 2007 года (Ferrari) и вице-чемпионом 2003 и 2005 годов (McLaren). По ходу карьеры он на три года (2009—2011) прерывал свои выступления в чемпионате, перейдя в классическое ралли. В активе Райкконена 297 стартов на этапах Гран-при, 103 раза он поднимался на подиум и одержал 21 победу.

Ранее Райкконен заявил, что коронавирус не повлиял на его планы относительно карьеры в «Формуле-1».