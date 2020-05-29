Ferrari подарила Райкконену болид, на котором он одержал свою последнюю победу

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Итальянская команда Ferrari сделала необычный подарок своему бывшему гонщику Кими Райкконену.
Ferrari подарила Райкконену болид, на котором он одержал свою последнюю победу
  • Reuters

Скудерия подарила финну, последнему на данный момент чемпиону, выигравшему титул с Ferrari, болид SF71-H, за рулём которого он в 2018 году победил на Гран-при США. Эта победа — на данный момент последняя в активе 40-летнего Райкконена, продолжающего выступать в «Формуле-1» в составе Alfa Romeo.

«Спасибо, Ferrari», — написал Райкконен под фото болида, которое он опубликовал в своём Instagram.

Райкконен выступает в «Формуле-1» с 2001 года. Он является чемпионом 2007 года (Ferrari) и вице-чемпионом 2003 и 2005 годов (McLaren). По ходу карьеры он на три года (2009—2011) прерывал свои выступления в чемпионате, перейдя в классическое ралли. В активе Райкконена 297 стартов на этапах Гран-при, 103 раза он поднимался на подиум и одержал 21 победу.

Ранее Райкконен заявил, что коронавирус не повлиял на его планы относительно карьеры в «Формуле-1».

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