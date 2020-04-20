Райкконен заявил, что коронавирус не повлиял на его планы относительно карьеры в «Формуле-1»

Финский пилот Alfa Romeo чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен заявил, что пандемия коронавируса и перенос из-за неё старта сезона не повлияли на его планы относительно карьеры.

«Эта ситуация пока никак не отразилась на моих планах. Давайте дождёмся старта сезона и его окончания. Тогда я, может быть, приму новое решение. А пока для меня всё по-прежнему. Я получаю удовольствие от гонок, пока у меня есть мотивация, останусь в «Формуле-1». Сейчас моя мотивация сильна как никогда», — приводит слова Райкконена Corriere della Sera.

40-летний финн выступает в «Формуле-1» с 2001 года. Он является чемпионом 2007 года (Ferrari) и вице-чемпионом 2003 и 2005 годов (McLaren). По ходу карьеры он на три года (2009—2011) прерывал свои выступления в чемпионате, перейдя в классическое ралли. В активе Райкконена 297 стартов на этапах Гран-при, 103 раза он поднимался на подиум и одержал 21 победу, последняя из которых датирована октябрём 2018 года.

Ранее Райкконен высказался о виртуальных гонках.