Райкконен выиграл этап «Формулы-1» в США

Финский пилот команды «Феррари» Кими Райкконен стал победителем Гран-при «Формулы-1» в США, который проходил в Остине.

Второй результат показал голландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», а третьим стал британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», стал 15-м, опередив из сумевших финишировать гонщиков только своего партнёра по команде канадца Лэнса Стролла.

BREAKING: Kimi Raikkonen wins in Austin! 👊🇫🇮 That’s the Finn’s first win since 2013 👏



Vettel takes fourth place to keep 2018 drivers’ championship alive#USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/THxKgDSZb0 — Formula 1 (@F1) 21 октября 2018 г.

Хэмилтон сохранил лидерство в зачёте пилотов по итогам Гран-при США и может досрочно завоевать чемпионский титул уже на следующем этапе, который состоится 26—28 октября в Мексике.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США.