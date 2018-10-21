Райкконен выиграл этап «Формулы-1» в США

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Финский пилот команды «Феррари» Кими Райкконен стал победителем Гран-при «Формулы-1» в США, который проходил в Остине.
Райкконен выиграл этап «Формулы-1» в США
  • Reuters

Второй результат показал голландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», а третьим стал британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», стал 15-м, опередив из сумевших финишировать гонщиков только своего партнёра по команде канадца Лэнса Стролла.

Хэмилтон сохранил лидерство в зачёте пилотов по итогам Гран-при США и может досрочно завоевать чемпионский титул уже на следующем этапе, который состоится 26—28 октября в Мексике.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США.

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