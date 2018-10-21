Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США
- @LewisHamilton
Хэмилтон преодолел свой лучший круг в третьем сегменте квалификации за 1 минуту 32,237 секунды, тем самым установив новый рекорд трассы в Остине.
Второй результат показал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, но из-за штрафа в предстоящей гонке он будет стартовать пятым.
Таким образом, компанию Хэмилтону на первом ряду стартовой решётки составит другой пилот «Феррари» — Кими Райкконен, показавший в квалификации третий результат.
Третьим будет стартовать второй пилот команды «Мерседес» — Валттери Боттас.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 17-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 18-й.
QUALIFYING CLASSIFICATION: Job done for Hamilton as he edges ever closer to a fifth world title #USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/lVwY6NUkNd— Formula 1 (@F1) 20 октября 2018 г.
Ранее Сироткин заявил, что «Уильямс» является его единственным вариантом продолжения карьеры на 2019 год.