Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США

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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации 18-го этапа «Формулы-1» Гран-при США.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при США
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Хэмилтон преодолел свой лучший круг в третьем сегменте квалификации за 1 минуту 32,237 секунды, тем самым установив новый рекорд трассы в Остине.

Второй результат показал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, но из-за штрафа в предстоящей гонке он будет стартовать пятым.

Таким образом, компанию Хэмилтону на первом ряду стартовой решётки составит другой пилот «Феррари» — Кими Райкконен, показавший в квалификации третий результат.

Третьим будет стартовать второй пилот команды «Мерседес» — Валттери Боттас.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 17-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 18-й.

Ранее Сироткин заявил, что «Уильямс» является его единственным вариантом продолжения карьеры на 2019 год.

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