Феттеля оштрафовали потерей трёх позиций на старте гонки Гран-при США

Немецкий гонщик команды «Феррари» Себастьян Феттель оштрафован потерей трёх позиций на старте гонки 18-го этапа «Формулы-1» Гран-при США.

Как сообщает пресс-служба соревнований, немец оштрафован за то, что недостаточно снизил скорость после появления красных флагов на трассе по ходу второй свободной практики.

«Я видел красный флаг и замедлил ход, а они решили, что это заняло слишком много времени. Правила все знают. Однако трасса была влажная, что стало одной из причин долгого замедления», — заявил Феттель.

Расстановка пилотов на стартовой решётке определится по итогам квалификационных заездов, которые стартуют на трассе в Остине 21 октября в 00:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сергей Сироткин показал 15-й результат во второй практике Гран-при «Формулы-1» в США.