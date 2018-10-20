Сироткин показал 15-й результат во второй практике Гран-при «Формулы-1» в США

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем второй свободной практики Гран-при «Формулы-1» в США, который проходит в Остине.

Свой лучший круг лидер чемпионата преодолел за 1 минуту и 48,716 секунды, на секунду опередив ближайших преследователей в лице француза Пьера Гасли из «Торо Россо» и голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Россиянин Сергей Сироткин, представляющий «Уильямс», показал 15-й результат, уступив Хэмилтону более шести секунд.

Ранее Сироткин рассказал об имеющихся у него вариантах продолжения карьеры в «Формуле-1».