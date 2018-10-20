Сироткин показал 15-й результат во второй практике Гран-при «Формулы-1» в США
- Reuters
Свой лучший круг лидер чемпионата преодолел за 1 минуту и 48,716 секунды, на секунду опередив ближайших преследователей в лице француза Пьера Гасли из «Торо Россо» и голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Россиянин Сергей Сироткин, представляющий «Уильямс», показал 15-й результат, уступив Хэмилтону более шести секунд.
FP2 CLASSIFICATION: Hamilton tops a rain-drenched session #USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/i4Gyg6ZJJr— Formula 1 (@F1) 19 октября 2018 г.
Ранее Сироткин рассказал об имеющихся у него вариантах продолжения карьеры в «Формуле-1».