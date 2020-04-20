Чемпион «Формулы-1» о кибергонках: я не для того стал гонщиком

Финский пилот Alfa Romeo, чемпион «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконен рассказал, почему не принимает участия в виртуальных гонках, которые проводятся из-за переноса старта сезона в связи с пандемией коронавируса.

«Не то чтобы я не люблю работать на симуляторе, но скажем так: я стал гонщиком не для того, чтобы лететь в Италию и забираться в эту штуку. Иное дело — гнать по трассе. Но профессиональные симуляторы гораздо правдоподобнее этих ваших виртуальных заездов. Так что мне до кибергонок нет никакого дела. Я, пожалуй, подожду, когда откроются нормальные автодромы», — приводит слова Райкконена Corriere della Sera.

Старт сезона 2020 года был отложен на неопределённый срок. Уже восемь этапов были перенесёны из-за пандемии: в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Этап в Монако был полностью отменён.

В связи с этим «Формула-1» проводит виртуальные гонки с участием пилотов, представляющих команды чемпионата.

Ранее Даниил Квят заявил, что не участвует в виртуальных гонках по причине проблем с интернетом.