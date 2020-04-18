Квят заявил, что не участвует в виртуальных гонках по причине проблем с интернетом

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят рассказал, почему пока не принимал участия в виртуальных Гран-при «Формулы-1».

«Я не большой поклонник виртуальных гонок. Ощущения не те, немного скучно. К сожалению, я сейчас не могу подключиться: есть проблемы с интернетом, и нельзя вызвать рабочих, чтобы они всё исправили. Мне хочется поучаствовать, но интернет не подключается», — рассказал Квят в Instagram-эфире с пилотом программы «SMP Racing» Виталием Петровым.

В официальной виртуальной серии «Формулы-1» пока участвовало шесть пилотов серии, а в эти выходные к ним присоединится Карлос Сайнс.

Ранее сообщалось, что отец гонщика «Формулы-2» Роберта Шварцмана заразился коронавирусом.