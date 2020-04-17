Отец гонщика «Формулы-2» Шварцмана заразился коронавирусом

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Российский пилот команды «Формулы-2» PREMA и участник академии Ferrari Роберт Шварцман сообщил, что его отец заразился коронавирусом.
Отец гонщика «Формулы-2» Шварцмана заразился коронавирусом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Люди, я вас очень прошу, не выходите из дома, мойте руки и держите дистанцию. Этот вирус — не шутка. До того как мой папа заразился, я тоже не особо серьёзно воспринимал этот вирус, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить», — написал Шварцман в своём Instagram.

20-летний россиянин завоевал чемпионский титул в «Формуле-3» в своём дебютном сезоне, а также становился третьим в итальянской «Формуле-4» (2015 год), Еврокубке «Формулы-Renault» (2017 год) и европейской «Формуле-3» (2018 год). Он является чемпионом Toyota Racing Series 2018 года.

Ранее сообщалось, что Келли Пике впервые прокомментировала слухи о расставании с Даниилом Квятом.

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