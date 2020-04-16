Пике впервые прокомментировала слухи о расставании с Квятом

Келли Пике, дочь трёхкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике, впервые публично прокомментировала слухи о своём расставании с российским пилотом Alpha Tauri Даниилом Квятом.

«90% вопросов, которые мне поступают, касаются наших отношений с Даниилом, так что я выберу один, чтобы закрыть эту тему. Даниил и я — лучшие друзья. Мы оба посвящаем себя воспитанию нашей дочки Пенелопы, стараемся дать ей всё лучшее, что только можем. Как только условия карантина станут чуть легче, Даниил обязательно приедет к нам, чтобы повидаться с нашей малышкой Пенелопой», — написала Келли в своём Instagram.

Летом 2019 года у Пике и Квята родилась дочь, а уже в декабре появилась информация об их разрыве, основанная на том, что с её страницы в Instagram исчезли практически все фотографии с российским гонщиком.

Ранее экс-президент FIA высказал мнение, что стоит полностью отменить сезон «Формулы-1» 2020 года.