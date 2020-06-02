Чемпионаты «Формулы-2» и «Формулы-3» возобновятся вместе с «Формулой-1»

Гоночные серии «Формула-2» и «Формула-3» будут возобновлены вместе с чемпионатом «Формулы-1».

Как сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA), первые восемь этапов сезона пройдут параллельно с гонками «Формулы-1» — в те же дни и на тех же трассах.

Чемпионаты «Формулы-2» и «Формулы-3», так же как и сезон «Формулы-1», не стартовали в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса.

В «Формуле-2» выступают двое россиян — Артём Маркелов и Роберт Шварцман, а в «Формуле-3» один представитель России — Александр Смоляр.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» назвала первые восемь гонок сезона-2020.