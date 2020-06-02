Вторые гонки «Формулы-1» в Австрии и Великобритании получили особые названия

Руководство «Формулы-1» определило особые названия для парных этапов Гран-при в Австрии и Великобритании.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, первая гонка в Шпильберге, которая откроет чемпионат, будет называться традиционно — Гран-при Австрии, а вторая получит название Гран-при Штирии — федеральной земли в Австрии, на территории которой расположен автодром, принимающий этапы.

Таким же способом дифференцировали гонки на трассе в Сильверстоуне — первая будет называться Гран-при Великобритании, а вторая — Гран-при по случаю 70-летия «Формулы-1».

Остальные уже объявленные этапы сезона-2020 будут носить традиционные названия.

Ранее сообщалось, что чемпионаты «Формулы-2» и «Формулы-3» возобновятся вместе с «Формулой-1».