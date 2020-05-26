Разозлившая американцев на Играх в Лос-Анджелесе: 54 года назад родилась бегавшая босиком легкоатлетка Зола Бадд

26 мая 1966 года родилась легкоатлетка Зола Бадд. В историю бега она вошла как одна из немногих девушек, кто выступал на официальных соревнованиях босиком. Это не мешало ей бить мировые рекорды и выступать на Олимпиадах. Бадд также известна как участница одного из самых громких скандалов в истории Игр. В Лос-Анджелесе она помешала американке Мэри Деккер выиграть долгожданную медаль. RT рассказывает о примечательных фактах биографии южноафриканской спортсменки, выступавшей под британским флагом.

Одна из самых экстраординарных легкоатлеток в истории спорта Зола Бадд родилась 26 мая 1966 года в небогатой семье белых фермеров в Блумфонтейне. Матери будущей спортсменки пришлось делать кесарево сечение, отчего она потеряла много крови во время родов. Едва появившаяся девочка испытывала нехватку кислорода, и её пришлось донашивать в инкубаторе.

В детстве Бадд любила бегать на короткие дистанции и уже в школе стала обгонять сверстниц, хотя была слишком худой и низкой на их фоне. В 14 лет она потеряла любимую старшую сестру Дженни, которая была для неё как вторая мама. Свою скорбь Бадд заглушала занятиями бегом — полчаса до школы и два часа после. Бегать она предпочитала босиком, так как в её родных краях все так делали.

Также по теме Чехословацкая бегунья и советский метатель молота: кому принадлежат самые старые мировые рекорды в лёгкой атлетике Погоня за мировыми рекордами — неотъемлемая часть истории лёгкой атлетики. При этом в некоторых дисциплинах высшие достижения являются...

«Я росла в сельской местности, поэтому не видела ничего странного в том, чтобы бегать босиком, хотя остальной мир лёгкой атлетики это, кажется, и пугало. Мне всегда нравилось ходить босиком, и в детстве я редко надевала обувь, даже когда шла в город. Она казалась мне неудобной, поэтому я решила продолжать бегать босиком. Так было комфортнее. Я лучше ощущала обстановку, я в буквальном смысле чувствовала дорожку», — вспоминала Бадд в зрелом возрасте.

Постоянные пробежки не прошли даром. Ещё в юности она стала преуспевающей бегуньей на длинные дистанции и одержала много побед у себя в ЮАР. А на весь мир имя Бадд стало известно в январе 1984 года. Именно тогда она выступила в относительно новом для женщин забеге на 5000 метров и преодолела дистанцию за 15:01,83 без обуви и пейсмейкеров (бегуны, задающие темп для спортсмена. — RT). Это время оказалось на семь секунд быстрее мирового рекорда Мэри Деккер — главной на тот момент звезды женского стайерского бега и основной претендентки на золото домашней Олимпиады в Лос-Анджелесе.

Но мировой рекорд Бадд засчитан не был. ЮАР в то время находилась в изоляции от всего остального спортивного мира из-за режима апартеида. Перспективная стайерша, которую пресса нарекла «босоногим вундеркиндом», было неспособна не только похвастаться новым достижением, но и побороться за олимпийскую медаль. Её предприимчивый отец решил не упускать такого шанса. Он продал газете Daily Mail эксклюзивные права на освещение жизни своей дочери, а та стала лоббировать среди читателей необходимость предоставить босоногой спортсменке британское гражданство, чтобы она попала на Олимпиаду.

В Великобритании эта идея не всем пришлась по душе. В обществе были сильно недовольны политикой ЮАР, и тот факт, что спортсменка из этой страны могла войти в олимпийскую сборную, раздражал многих. Ситуация накалялась заявлениями самой Бадд, которая признавалась, что не знает, кто такой Нельсон Мандела, и отказывалась выступать против апартеида.

Вдобавок Зола продолжала учиться в южноафриканском университете и плохо говорила на английском. Тем не менее, девушка получила британское подданство в ускоренном режиме, а Международный олимпийский комитет предоставил ей право принять участие в соревнованиях.

Первый забег Бадд на исторической родине оказался сорван — её приезд вызывал настоящие уличные протесты, и организаторы в последний момент отказали ей в приглашении. Но всё-таки она выполнила норматив в забеге на 3000 метров и попала в сборную Великобритании. Её ждала встреча со своим кумиром — Деккер, чей портрет висел над кроватью бегуньи. Причём если в Великобритании Бадд заставляли выступать в шиповках, то на Олимпиаде она могла бегать так, как ей было удобно.

Также по теме Не без скандала: как марафонцы из США выигрывали Олимпиады, пересекая финишную черту вторыми Американские легкоатлеты трижды выигрывали золото в мужском марафоне на Олимпийских играх. Однако по иронии судьбы ни одному из них не...

Соперничество Бадд и Деккер было одним из самых ожидаемых на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Одной из причин такого ажиотажа было то, что имеющая две золотые медали чемпионатов мира и множество мировых рекордов американка ещё не имела шанса получить олимпийскую награду. В 1972 году она не выступала из-за слишком юного возраста, 1976-м — из-за перелома ноги, в 1980-м — из-за бойкота соревнований в Москве. У себя дома Деккер планировала подтвердить свой класс и полноценно войти в историю спорта. Помешать ей могла только неизвестно откуда взявшаяся африканская бегунья без обуви.

Именно «босоногий вундеркинд» и стала главной проблемой для любимицы американской публики. Во время финальной гонки Бадд и Деккер держались вместе, и дважды более опытная спортсменка наступала на ноги своей сопернице. Во время второго столкновения на ноге Бадд даже выступила кровь, но она продолжала бежать как ни в чём не бывало. Вскоре произошёл третий контакт, в результате которого Деккер буквально вылетела с дорожки головой вниз. Её мечты выиграть медаль рухнули, и зрители сразу принялись освистывать Бадд. Та ещё продолжала некоторое время лидировать, но на последних кругах сдалась и финишировала седьмой.

После гонки Деккер была вне себя из-за произошедшего и наорала на Бадд, когда та попыталась извиниться. Судьи дисквалифицировали босоногую спортсменку, но через час восстановили её время, так как разбор инцидента показал, что с её стороны не было намерений лишать соперницу возможности продолжать борьбу.

К слову, Деккер так и осталась одной из главных олимпийских неудачниц — через четыре года она снова осталась без медали, на Игры в 1992 году вовсе не отобралась, а когда смогла это сделать перед ещё одной домашней Олимпиадой, то была уличена в повышенном содержании тестостерона. До старта Деккер была допущена, но не прошла даже отборочные забеги. Тренировал её тогда ныне скандально известный наставник Альберто Салазар.

Что касается Бадд, то для неё скандал на Олимпиаде в Лос-Анджелесе обернулся настоящим кошмаром. Она стала получать смертельные угрозы, и до аэропорта добиралась в сопровождении вооружённой полиции. Ей хотелось вновь выступать за ЮАР, пускай это и означало отказаться от всех возможных спортивных титулов. Всё изменило декабрьское письмо от Деккер. Она попросила прощения за сказанные слова и предложила при следующей встрече пожать руки.

Также по теме Триумфатор нацистской Олимпиады и величайший рекордсмен: 40 лет назад скончался легендарный легкоатлет Джесси Оуэнс 31 марта 1980 года не стало великого легкоатлета Джесси Оуэнса. Венцом недолгой спортивной карьеры темнокожего спортсмена стали четыре...

Бадд вернулась на дорожку и продолжила свою карьеру. В 1985 году она выиграла чемпионат мира в беге по пересечённой местности, побила несколько рекордов Великобритании и установила теперь уже официальное мировое достижение в беге на 5000 метров, пробежав дистанцию за 14:48,07. Как обычно, Бадд бежала без обуви. В следующем году она защитила титул чемпионки мира и побила мировой рекорд в беге на 3000 метров в помещениях. Вскоре Бадд стала выступать хуже из-за травмы ноги и уже не показывала прежних секунд.

В 1988 году спортсменку ждало новое потрясение. Её обвинили в том, что она приняла участие в соревнованиях на территории ЮАР, хотя сама она всё отрицала. Было начато расследование, по итогам которого Бадд была дисквалифицирована. Только после того, как режим апартеида пал, она вернулась в спорт и отобралась на Олимпийские игры в Барселоне, но до финала не добралась. В 2000-х Бадд, сменившая после замужества фамилию на Пьетрзе, стала марафонщицей.

В истории лёгкой атлетики Бадд была не единственной, кто выступал без обуви. Эфиопцу Абебе Бикиле удавалось босым выиграть олимпийский марафон, а британцу Брюсу Таллоху — чемпионат Европы. Но количеству драматичных поворотов в своей жизни эта девушка из южноафриканской глубинки, вызывавшая гнев по обе стороны Атлантики, их точно обогнала.