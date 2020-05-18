Чехословацкая бегунья и советский метатель молота: кому принадлежат самые старые мировые рекорды в лёгкой атлетике

Погоня за мировыми рекордами — неотъемлемая часть истории лёгкой атлетики. При этом в некоторых дисциплинах высшие достижения являются настолько феноменальными, что их не удаётся превзойти уже больше 30 лет. RT рассказывает о четырёх самых старых рекордах в этом виде спорта.

Ярмила Кратохвилова — 800 метров

Из всех мировых рекордов в лёгкой атлетике самым великим стоит признать достижение чехословацкой бегуньи Ярмилы Кратохвиловой. 26 июля 1983 года она пробежала 800 метров за 1:53,28. Это время не побито до сих пор, что делает рекорд спортсменки самым долгим в истории.

Кратохвилова довольно поздно раскрылась как легкоатлетка. Поначалу она специализировалась в беге на 400 метров, и только в 27 лет ей удалось выбежать из 53 секунд — в наше время это не проблема даже для барьеристок. После этого чешка стала стремительно прогрессировать и приблизилась по результатам к непобедимой бегунье из ГДР Марите Кох. Венцом их соперничества стала Олимпиада 1980 года в Москве, на которой немка одержала победу, а Кратохвилова выиграла серебро.

Вскоре спортсменка из Чехословакии освоила дистанцию вдвое длиннее, хотя к тому времени ей уже был четвёртый десяток. Результаты Кратохвиловой в беге на 800 метров тоже стали феноменальными. Перед чемпионатом мира 1983 года она выступила на небольшом турнире в Мюнхене и сотворила сенсацию. Секундомер показал, что она пробежала два круга за 1:53,28 — на 0,15 секунды быстрее предыдущего мирового рекорда Надежды Олизаренко. На тот момент Кратохвиловой было 32 года.

Также по теме Чемпионат в саду: как лучшие шестовики в мире провели соревнования в домашних условиях Прыгуны с шестом Арман Дюплантис, Рено Лавиллени и Сэм Кендрикс провели между собой заочные соревнования в домашних условиях. У себя в...

На самом чемпионате мира в Хельсинки Кратохвилова не только победила в беге на 800 метров, но и побила рекорд Кох на 400-метровке. Чешская бегунья преодолела в финале дистанцию за 47,99 секунды. Немке вскоре удалось пробежать ещё быстрее, но достижение Кратохвиловой на 800-метровой дистанции всё ещё не побито, хотя с тех пор прошло уже почти 37 лет. Лучшей попыткой за это время отметилась Памело Джелимо — в 2008 году она пробежала за 1:54,01, пользуясь помощью пейсмейкеров, о чём Кратохвилова в своё время мечтать не могла.

После установки двух мировых рекордов чешская бегунья уже не была так быстра. В следующем году Кратохвилова досрочно завершила сезон из-за бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе, после чего её стали преследовать травмы.

Марита Кох — 400 метров

Если на 800-метровке Кратохвилова так и осталась непревзойдённой, то на дистанции вдвое короче Марите Кох всё-таки удалось спустя два года вернуть мировой рекорд себе. Её бег за 47,60 секунды остаётся вторым среди самых старых достижений в олимпийских дисциплинах лёгкой атлетики.

В отличие от Кратохвиловой, Кох стала известна в спорте довольно рано. Уже в 21 год она претендовала как минимум на медаль Олимпийских игр в 1976-м, но из-за травмы не смогла добраться до финала в беге на 400 метров. Спустя два года немка стала бить один за другим мировые рекорды, причём не только на своей коронной дистанции. Кох четыре раза улучшала время на 200-метровке, пробыв в общей сложности рекордсменкой восемь лет. Именно она была первой, кто разменял 22 секунды в этом виде программы.

Но куда ещё более впечатляющими были результаты Кох в забегах на 400 метров. Достаточно сказать, что до неё мировой рекорд полячки Ирены Шевиньской составлял «всего» 49,29 секунды. Немка семь раз улучшала высшее достижение и с двухлетним перерывом продолжает им владеть с 1978 года.

Свой последний мировой рекорд Кох установила 6 октября 1985 года в Канберре. Помимо того, что немка сама была в отличной форме, улучшить секунды Кратохвиловой ей помогли дополнительные факторы. Стадион располагался на высоте более 600 метров, а стартовать Кох пришлось со второй дорожки и в компании сильных соперниц, за которыми можно было удачно разогнаться. Спортсменка остановила секундомер на отметке 47,60 секунды, и с тех пор легкоатлетки всё ещё пытаются хотя бы разменять 48-секундный барьер. Ближе всех за последние 35 лет к Кох была представительница Бахрейна Сальва Эйд Насер, выигравшая последний чемпионат мира с результатом 48,14 секунды.

Юрген Шульт — метание диска

Самый старый мировой рекорд у мужчин принадлежит дискоболу из ГДР Юргену Шульту. В историю лёгкой атлетики он вошёл 6 июня 1986 года, когда метнул снаряд на невероятное расстояние — 74,08 метра.

До этого дня Шульт был перспективным, но ещё не выигравшим больших титулов спортсменом. В 1983 году он стал пятым на чемпионате мира и пропустил Олимпиаду в Лос-Анджелесе из-за бойкота. К летнему сезону 1986 года Шульт подошёл с личным рекордом 69,74 метра — уже довольно хорошим результатом, с которым можно на многое претендовать.

26-летний спортсмен надеялся удачно выступить на главном старте сезона — чемпионате Европы, а для этого нужно было пройти 6 июня национальный отбор в Нойбранденбурге. Во время соревнований дул порывистый ветер, который мог как помочь исполнить удачную попытку, так и напрочь её испортить. Шульту повезло — во время одной из попыток диск улетел настолько далеко, что над стадионом повисла тишина. Удивлённым судьям пришлось посовещаться некоторое время, после чего диктор объявил о новом мировом рекорде. Шульт на целых 2,22 метра превзошёл прежнее достижение советского спортсмена Юрия Думчева.

Интересно, что спортсмен из ГДР не сразу подкрепил свой рекорд громкими победами титулами. На чемпионате Европы он стал лишь седьмым с лучшей попыткой на 64,38 метра. Но уже со следующего года Шульт прочно вошёл в элиту лёгкой атлетики. Он выиграл чемпионат мира, а затем завоевал золото на Олимпийских играх. С тех пор он выиграл ещё не одну медаль на самых престижных соревнованиях, а в 1990-м добился и звания чемпиона Европы.

Незадолго до Олимпийских игр 2000 года, ставших для Шульта последними, его мировой рекорд испытал самую серьёзную угрозу. Литовцу Виргилиюсу Алекне удалось отправить диск на 73,88 метра. Пытался штурмовать достижение немецкого дискобола и эстонец Герд Кантер, но он остановился на отметке 73,38 метра. Никто с тех пор не превосходил даже прежний рекорд Думчева, хотя в 2019 году шведу Даниэлу Столу удалось его повторить.

Юрий Седых — метание молота

Не менее впечатляющим достижением в истории лёгкой атлетики остаётся мировой рекорд метателя молота Юрия Седых. С 30 июня 1986 года ко всем своим многочисленным титулам он добавил и звание рекордсмена, когда отправил снаряд на фантастическое расстояние 86,74 метра.

В отличие от Шульта, Седых заявил о себе довольно рано. В 1976 году он одержал свою первую победу на Олимпиаде, будучи совсем молодым спортсменом — уроженцу Киева был всего 21 год. Спустя четыре года он стал штурмовать и мировые рекорды. 16 мая 1980 года на соревнованиях в Леселидзе Седых поднял историческую планку до 80,38 метра, но его результат тут же на восемь сантиметров улучшил Юрии Тамм. Седых всё-таки остался рекордсменом, тут же отправив снаряд на 80,64 метра. Спустя восемь дней их всех обошёл Сергей Литвинов — ему удалось метнуть молот на 81,66 метра.

Противостояние советских легкоатлетов продолжалось ещё много лет и обязательно проходило на рекордных высотах. Седых выиграл Олимпиаду в Москве с мировым достижением в первой же попытке, но Литвинову удалось за следующие три года поднять планку до 84,14 метра. С тех пор книгу рекордов переписывал уже только Седых. Его молот улетал и на 86,34 метра, и на 86,66 метра, а на чемпионате Европы в 1986 году уже приземлился на отметке 86,74 метра.

«Уже тогда, в Штутгарте, выполнив эту попытку, я понимал, что она близка к пределу человеческих возможностей. В тот день всё сложилось воедино: настроение, физическая форма, амбиции, конкуренция, сектор, болельщики и погода. Хотя двумя месяцами ранее в Таллине была примерно такая же ситуация. Я установил очередной мировой рекорд и был уверен, что в следующей попытке отправлю молот за 87 м. Посмотрел на Анатолия Бондарчука, своего тренера, а он показывает жестами: нужно заканчивать», — вспоминал Седых свой последний из шести мировых рекордов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Седых и Литвинову до сих пор принадлежат 13 лучших результатов в истории метания молота. Никто за последние 34 года так и не смог к ним близко подобраться, хотя одно исключение всё-таки было. В 2005 году белорус Иван Тихон потряс легкоатлетическое сообщество, когда на соревнованиях в Гродно отправил снаряд на 86,73 метра — всего на один сантиметр меньше рекорда Седых.