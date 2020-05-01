Лыжный балет, гонки на тандемах и лазание по канату: какие популярные в прошлом виды спорта канули в Лету
- Французские гимнастки принимают участие в соревнованиях по лазанию по канату в Амстердаме / Чемпионы СССР в гонке на тандемах москвичи Борис Васильев и Ростислав Варгашкин
- © Underwood Archives/Getty Images; Леонид Доренский/РИА Новости
Лыжный балет
Сейчас от дисциплин фристайла разбегаются глаза: непохожие друг на друга могул, акробатика, ски-кросс, хаф-пайп, слоупстайл и биг-эйр уживаются в рамках одного вида спорта и привлекают болельщиков своей динамичностью. В наши дни немногие уже вспомнят, что раньше в этот список входил и лыжный балет.
Именно с него началась история лыжного фристайла как отдельного вида спорта. Лыжный балет можно назвать фигурным катанием по снегу с помощью лыж и палок. Спортсмены в течение двух-трёх минут показывали под музыку различные трюки, спускаясь по слегка пологой поверхности. Международная федерация лыжного спорта (FIS) некоторое время старалась развивать эту дисциплину, включала её в список демонстрационных состязаний на Олимпийских играх в 1988 и 1992 годах, а также разыгрывала медали на чемпионатах мира.
Но в 1999-м лыжный балет исчез: федерация сначала так и не добилась его включения в программу Олимпийских игр, а потом полностью отказалась от всех соревнований. Без международной поддержки эта дисциплина фристайла канула в Лету. Было решено сделать ставку на более зрелищные виды, а также активнее развивать набирающий популярность сноуборд. Красивому и изящному, но не захватывающему дух лыжному балету пришлось потесниться. Интересно, что действующей чемпионкой мира в нём до сих пор является россиянка Наталья Разумовская — её титул больше никто не может оспорить, — а последней серебряной призёркой стала соотечественница Оксана Кущенко.
Слалом и гигантский слалом в сноуборде
По похожим причинам исчезли и две дисциплины из сноуборда. Когда в FIS решали, какой формат подойдёт новому виду спорта, то просто сделали кальку с горнолыжных соревнований и стали разыгрывать медали в слаломе и гигантском слаломе. Участникам нужно было на время преодолеть дистанцию с препятствиями, и быстрейший объявлялся победителем.
Но то, что стало традицией в виде спорта с почти вековой историей, не прижилось в сноуборде. Просто наблюдать за тем, как сноубордисты по одному спускаются вниз по склону, оказалось малоинтересным. Хотя к 2001 году в этих дисциплинах уже было разыграно десять комплектов наград на чемпионатах мира, их заменили параллельные версии, где спортсмены состязаются на выбывание на двух трассах сразу.
Велосипед-тандем
Велосипед-тандем — это не только средство для неспешных совместных поездок на свежем воздухе. На нём велогонщики также проводили свои соревнования и разыгрывали медали, вплоть до самых престижных. С 1908 по 1972-й тандем был олимпийской дисциплиной, а в программу чемпионатов мира он входил с 1966 по 1994 год.
Формат состязаний в тандеме соответствовал современному индивидуальному спринту с той лишь разницей, что друг другу противостояли не отдельные велогонщики, а их пары на одном велосипеде. Состязания тандемов были весьма популярны, но в конечном счёте исчезли по двум причинам.
Во-первых, они были гораздо травмоопаснее других видов трековых велогонок. Во-вторых, с середины XX века треки становились всё короче, и неповоротливым тандемам развивать максимальную скорость стало невозможно.
Окончательно тандем не исчез из велоспорта. В нём соревнуются велогонщики-паралимпийцы с поражением зрения. Переднее место на тандеме занимают проводники, отвечающие за управление, а сами спортсмены разгоняют велосипед, сидя на заднем сиденье. Правда, теперь само понятие «тандем» — это уже не название отдельной дисциплины, а вид велосипеда, соревноваться на котором можно по самым разным правилам.
К слову, в 1952 году состязания тандемов подарили спорту одну из самых удивительных историй. По пути на Олимпийские игры в Хельсинки австралийцы Лайонел Кокс и Расселл Мокридж делали пересадку в Лондоне. Познакомившись с членами британской сборной, они получили в подарок разобранный тандем и решили принять участие в соревнованиях на нём. У них не было ни тренера, ни механика, и вместе они никогда не сидели на одном велосипеде, но твёрдо решили побороться ещё за один комплект медалей. Успев собрать тандем за день до начала соревнований, Кокс и Мокридж одержали сенсационную победу и выиграли золото.
Полевой гандбол
Хорошо знакомый всем гандбол в прошлом выглядел совсем иначе, нежели сейчас. Так же, как хоккей на траве и хоккей с мячом, он вырос в начале XX века на футбольных полях и от самой популярной игры отличался только тем, что играть руками было можно и нужно.
Такой вид гандбола с 11 игроками на поле быстро набрал популярность в Европе, особенно в скандинавских и немецкоговорящих странах. В 1936 году он вошёл в программу Олимпийских игр в Берлине. Убедительную победу одержала сборная Германии, пропустившая всего 19 мячей в пяти матчах (в современной интерпретации такой результат является отличным показателем для одной игры).
Привычный нам гандбол в закрытых помещениях с семью игроками на поле тоже уже практиковался, и в 1938 году состоялись первые два чемпионата мира по обеим версиям. Некоторое время они продолжали сосуществовать, но выжил только гандбол в зале. Полевой же просуществовал до 1966 года, когда ФРГ стала последней чемпионкой мира, а теперь уже классическая версия подкрепила свою победу олимпийским статусом, который она удерживает с 1972 года.
Соревнования военных патрулей
Предшественником современного биатлона справедливо считаются соревнования военных патрулей. Они были включены в программу первых зимних Олимпийских игр в 1924 году и считались в ту пору частью лыжегоночных соревнований.
Формат военных патрулей действительно похож на биатлонный, но отличия всё-таки были существенные. Во-первых, состязались только команды из четырёх человек. Им необходимо было преодолеть дистанцию в 30 км по горным трассам, что занимало порядка четырёх часов. Во-вторых, на огневых рубежах спортсменам надо было закрывать мишени не для того, чтобы избежать штрафа, а чтобы получить 30-секундные бонусы за каждое попадание. Примечательно, что стреляли только три человека в каждой команде — старший офицер лишь направлял своё подразделение по дистанции и вместо винтовки был вооружён пистолетом.
В будущем состязания военных патрулей снова входили в программу Олимпийских игр, но уже как демонстрационный вид — столь явное моделирование настоящих боевых действий не очень хорошо соотносилось с принципами мира, которые проповедовали Олимпиады. Спустя десятилетия стрельба и лыжи соединились в биатлоне, а военные патрули остались существовать на Всемирных военных играх, где по-прежнему проходят гонки в старом формате.
Жим в тяжёлой атлетике
В середине XX века для самых сильных тяжелоатлетов главной мечтой было набрать 500 кг в многоборье — те, кто сумел этого добиться, почитались так же, как сейчас прыгуны с шестом, взявшие высоту в шесть метров.
Сейчас поднять полтонны на соревнованиях тяжелоатлетам не под силу — из их программы попросту исчез один из видов многоборья, который помогал набрать нужную сумму.
Сейчас тяжелоатлеты поднимают огромные веса двумя способами — рывком и толчком. А до 1972 года начинать им приходилось с жима, в котором на чемпионатах мира разыгрывались отдельные комплекты медалей. В этом упражнении нужно было вскинуть штангу на грудь, а затем только при помощи силы рук поднять вес над головой.
Оценить правильность выполнения жима судьям не всегда удавалось, и к тому же он существенно повышал риск травмы. В конце концов от него пришлось отказаться, и теперь 500 кг в сумме являются несбыточной мечтой тяжелоатлетов, подобраться к которой никак не получится ещё многие десятилетия.
Прыжки с места
Когда лёгкая атлетика только начинала развиваться, в её программе, помимо классических прыжков в длину и высоту с разбега, существовали и прыжки с места. Их активно практиковали в США и скандинавских странах.
Этот вид состязаний вписал в историю спорта американца Рэя Юри. В 1900, 1904 и 1908 годах он выиграл восемь золотых олимпийских медалей в прыжке в длину, в прыжке в высоту и в тройном прыжке с места. Долгое время благодаря этим уже давно исчезнувшим дисциплинам он оставался самым титулованным спортсменом в истории. Впоследствии многим удалось завоевать и большее число титулов, но рекорд Юри по личным золотым медалям сумел превзойти только пловец Майкл Фелпс.
Исчезновение прыжков с места можно назвать естественным — в зрелищности и состязательности они, безусловно, проигрывают прыжкам с разбега. Но по сей день прыжки в длину с места входят в программу подготовки спортсменов и практикуются на тренировках. Неофициальный мировой рекорд в них принадлежит игроку в американский футбол Байрону Джонсу и составляет 3,74 м. В прыжках в высоту с места лучший задокументированный результат принадлежит шведу Руне Альмену — в 1980 году он покорил планку на высоте 1,90 м.
Лазание по канату
Хорошо знакомое школьникам лазание по канату в прошлом было частью гимнастической программы Олимпийских игр. Соревноваться в этой дисциплине начали ещё в 1896 году. Тогда в этом виде программы приняли участие пятеро спортсменов. Они должны были на скорость и с правильной техникой, сохраняя контур в виде буквы L, забраться на 14-метровый канат. Испытание оказалось слишком сложным — только двум грекам удалось добраться до конца каната, а чемпионом стал Николаос Андриакопулос, справившийся за 23,4 секунды. Остальные участники попросту останавливались на полпути, когда понимали, что победить уже нельзя.
Лазание по канату вновь было включено в программу в 1904 году — в принимавших Олимпиаду США эта дисциплина была весьма популярной. Тогда участникам давалось три попытки, чтобы забраться на канат длиной 7,62 метра и показать лучшее время. Победу одержал один из самых удивительных спортсменов того времени. Джордж Айзер в детстве потерял ногу и жил с деревянным протезом. Несмотря на это, он активно занимался гимнастикой и стал в итоге трёхкратным олимпийским чемпионом.
В 1924 и 1932 годах медали в лазании по канату были разыграны вновь на Играх, но после этот вид состязаний исчез. В наши дни он ещё входит в состав многоборья, проводимого на Всемирных играх полицейских и пожарных, но на других крупных соревнованиях лазание по канату уже не встретишь.
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