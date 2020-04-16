Смазанный триумф: как марафонцы из США со скандалом становились олимпийскими чемпионами

Американские легкоатлеты трижды выигрывали золото в мужском марафоне на Олимпийских играх. Однако по иронии судьбы ни одному из них не удалось в полной мере насладиться своим триумфом и первым удостоиться оваций от болельщиков на финишной прямой. В 1904 году Тома Хикса опередил соотечественник Фред Лорз, проехавший часть дистанции на машине. В 1908-м Джон Хейз оказался обделён вниманием публики из-за затмившего его итальянца Дорандо Пьетри, героически преодолевавшего последние метры дистанции. А в 1972-м фаворита забега Фрэнка Шортера «опередил» студент-пранкер, переодевшийся на финишном отрезке дистанции в форму западногерманской сборной. RT рассказывает истории трёх чемпионов, выигравших золото за чужими спинами.

1904: Триумф двух мошенников

Мужской марафон на Олимпиаде в Сент-Луисе по праву может считаться одним из самых скандальных в истории спорта. В этом забеге дважды был зафиксирован победитель, один из которых ради золота отважился на самое нелепое жульничество, которое только можно было придумать, а второй не стеснялся принимать допинг прямо на дистанции.

Одним из участников марафона был каменщик из Нью-Йорка Фред Лорз. После начала гонки он быстро захватил лидерство и возглавлял забег на протяжении 14 км, но затем остановился и сошёл с дистанции. Понять Лорза было можно — стояла страшная жара, а забег проходил по немощёной пыльной дороге. Многим участникам не хватило сил, чтобы добежать до финиша, а Уильям Гарсия чуть не погиб на дистанции — после того, как его нашли лежащим на дороге, он ещё неделю боролся за жизнь в больнице.

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Добираться до города было далеко, и на выручку Лорзу пришёл его тренер. Он подбросил уставшего спортсмена на машине, и за несколько километров до финиша тот решил вернуться на дистанцию. Само собой, Лорз оказался впереди всех и пересёк финишную ленту на стадионе под овации болельщиков, среди которых была дочь президента США Теодора Рузвельта Элис. Она вручила чемпиону оливковую ветвь, но отдать золотую медаль не успела.

Лорз всё-таки признался, что проехал часть пути на машине. Спортсмен сказал судьям, что хотел просто пошутить, но им явно было не до смеха. Лорз был сразу же дисквалифицирован, а Любительский атлетический союз США пожизненно отстранил бегуна от соревнований (впрочем, наказание не продлилось долго — Лорза быстро простили, приняв во внимание его раскаяние, и уже в 1905-м он выиграл Бостонский марафон).

Вскоре после признания Лорза на стадионе появился настоящий победитель, честно преодолевший всю дистанцию. На контрасте с полным сил Лорзом им оказался едва шевеливший ногами Том Хикс. Причём в наши дни он был бы провозглашён таким же мошенником, как и Лорз. Хиксу тоже пришлось тяжко по ходу гонки, но его команда предложила ему другой вид помощи — они дали ему небольшую дозу стрихнина с сырыми яйцами. На некоторое время Хикс приободрился и лидировал несколько километров, но потом снова поник. Тогда ему снова дали стрихнин, на этот раз вместе с бренди. Хикс сумел добраться до финиша, но уже не бегом, а практически пешком — помимо вещества, в наши дни считающегося допингом, победу ему принесли и не слишком выносливые соперники.

1908: Драма на финише

Уже через четыре года американский бегун снова выиграл марафон, но при этом ему также не удалось первым пересечь финишную черту. В 1908 году Олимпиада проходила в Лондоне, и забег на самую длинную дистанцию стал одним из самых ожидаемых событий Игр. Он стартовал возле Виндзорского замка и завершался у королевской ложи стадиона «Уайт-Сити». Точная длина дистанции составила 42 километра 195 метров — позднее она была принята за эталонную для марафона.

По ходу забега определилась тройка главных претендентов на медали. После 32-го километра лидировали южноафриканец Чарльз Хефферон, американец Джон Хейз и итальянец Дорандо Пьетри. Незадолго до финиша Пьетри предпринял отчаянный рывок, чтобы оторваться от конкурентов, и добился своего, но ему пришлось заплатить высокую цену. К финишу силы стали стремительно покидать итальянца, и на стадионе развернулась настоящая драма.

Пьетри оставалось пробежать несколько сотен метров по дорожкам «Уайт-Сити», но сделать этого сам он уже не мог. Дезориентированный бегун сначала повернул не в ту сторону, а затем несколько раз упал. Каждый раз к нему на выручку спешили судьи, доктора и сумевшие пробраться поближе зрители. С огромным трудом и во многом благодаря чужой помощи Пьетри всё-таки пересёк финишную черту — на то, чтобы преодолеть последние 350 метров, ему понадобилось 10 минут. Спустя 32 секунды после него финишировал Хейз.

Американская сторона сразу же подала протест, поскольку Пьетри помогал даже директор гонки Джек Эндрю. Судейский корпус, полностью состоявший из британцев, удовлетворил жалобу, и Хейз был объявлен чемпионом в присутствии 75 тыс. зрителей и королевской семьи, но американец остался в тени Пьетри, чья воля к победе впечатлила болельщиков гораздо больше.

На следующий день итальянец получил памятный серебряный кубок из рук королевы Александры, жены Эдуарда VII. Считается, что именно с тех пор марафонский бег приобрёл настоящую популярность в мире и стал неотъемлемой частью спорта.

1972: Жестокий пранк

В это сложно поверить, но следующий американский бегун, выигравший олимпийское золото в марафоне, тоже не смог в полной мере насладиться своим триумфом. Перед Олимпийскими играми 1972 года в Мюнхене безоговорочным фаворитом забега был американец Фрэнк Шортер. По удивительному совпадению выиграть золото он собирался в своём родном городе — он появился на свет в столице Баварии, когда его отец проходил там армейскую службу.

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Составить конкуренцию Шортеру действительно никто не смог. Уже после 15-го километра он захватил лидерство и в одиночку бежал к Олимпийскому стадиону, где его должна была встречать восторженная толпа болельщиков. Однако финишный круг он провёл не в той атмосфере, которая должна сопутствовать победителю.

Дело в том, что за несколько минут до появления Шортера на дистанцию марафона пробрался самозванец. Местный студент Норберт Зюдхаус решил разыграть всех и пробежать последние метры дистанции в форме западногерманского легкоатлета, притворяясь победителем гонки. Зюдхаусу удалось осуществить задуманное — он появился на стадионе раньше Шортера и сорвал овации болельщиков, которые не сразу поняли, что происходят. В замешательстве оказались и судьи — они не сразу вычислили провокатора и позволили ему добежать до финиша. Только спустя некоторое время охрана остановила Зюдхауса.

В итоге Шортер не удостоился того приёма, которого заслуживал по праву. Его появление сопровождалось гулом недовольства, который был адресован пранкеру. Однако сам спортсмен был уверен в своей победе и поэтому не подавал вида, будто что-то пошло не так, уверенно преодолевая последние метры дистанции. Шортер стал третьим бегуном из США, который выиграл олимпийское золото в марафоне, но остался в тени.