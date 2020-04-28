По велению совести: как Али отказался от службы в армии и был лишён титула чемпиона мира по боксу

28 апреля 1967 года Мухаммед Али отказался принимать воинскую присягу, после чего был лишён боксёрской лицензии и звания чемпиона мира. Спортсмен заявил, что не собирается вступать в армию США по соображениям совести, и был приговорён к пяти годам лишения свободы и штрафу в $10 тыс. На протяжении четырёх лет легендарный атлет отстаивал своё мнение в различных инстанциях и добрался до Верховного суда, после чего был оправдан.

«Почему я должен стрелять в них?»

В 1967 году Мухаммед Али находился в самом расцвете сил и уже считался одним из величайших боксёров в истории. К этому моменту он успел выиграть 29 поединков подряд и владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC и The Ring. Однако в конце апреля его спортивная карьера оказалась под угрозой — атлет отказался принять присягу и служить в армии США и был лишён не только званий, но и возможности выходить на ринг.

Вплоть до 1966 года тема службы в армии обходила Али стороной. Причиной тому был проваленный тест на IQ, по результатам которого коэффициент интеллекта спортсмена составлял всего 78. Изначально общественность не поверила в обнародованные цифры, но впоследствии они были подтверждены в ходе повторного исследования. Таким образом, Мухаммед не прошёл проверку и был признан негодным к службе в Вооружённых силах Соединённых Штатов. Однако после обновления критериев отбора статус боксёра был изменён на «годен».

С этого момента Али находился под постоянным давлением. Журналисты регулярно задавали ему вопросы относительно войны во Вьетнаме, а спортсмен не мог игнорировать их. Мухаммед в привычной ему красноречивой манере утверждал, что является пацифистом и не видит никаких причин сражаться с другими людьми, так как все они — братья.

«Совесть не позволяет мне стрелять в моего брата, или людей с другим цветом кожи, или в бедных голодных людей в грязи ради большой и сильной Америки. И убивать их за что? Они никогда не называли меня ниггером, не линчевали меня, не натравливали на меня собак, не отбирали мою национальность, не насиловали и не убивали моих мать и отца... За что их убивать? Как я могу стрелять в этих бедных людей? Лучше отправьте меня в тюрьму», — говорил тогда Али.

Отказ принять присягу

В то время боксёр продолжал активно выступать и проводить защиты чемпионских титулов. В период с 1966 по 1967 год он семь раз выходил на ринг, однако первое время предпочитал биться за пределами родной страны. Сначала он взял верх над Джорджем Чувало в Канаде, затем провёл два поединка в Великобритании, в которых победил Генри Купера и Брайана Лондона. Потом выступил в Германии, где разобрался с Карлом Мильденбергером, и лишь в конце осени 1966-го вернулся в США.

С ноября по март он добавил в свою коллекцию ещё три выигранные схватки, в последней из них нокаутировав Зору Фолли в седьмом раунде. Как оказалось, этот бой стал для Мухаммеда последним в этом десятилетии.

Постепенно Али всё чаще стали спрашивать относительно службы в армии, а 28 апреля он прибыл в призывной центр ВС США в Хьюстоне для принятия присяги. Но в тот момент, когда Мухаммеда попросили выйти из строя, он отказался это делать. Поначалу подумали, что спортсмен остался стоять в шеренге потому, что его назвали Кассиусом Клеем (имя Али до принятия ислама. — RT). Но он не откликнулся и на своё новое имя.

Как вспоминал позднее Али в своей автобиографии, его отвели в отдельное помещение и объяснили, что в случае отказа от принятия присяги ему грозит до пяти лет лишения свободы и солидный денежный штраф. После этого атлет вернулся в строй, но после очередного оглашения своего имени вновь не отреагировал. Боксёру грозило заключение под стражу, но ему удалось избежать наказания. В объяснительной записке он указал, что является мусульманским проповедником, вследствие чего отказывается от службы в армии. В тот же день Мухаммед был отпущен домой.

«В силу моего мировоззрения мусульманского проповедника и моих личных убеждений я принял решение отказаться от прохождения службы в армии... Я считаю, что, согласившись служить, не смогу оставаться верным своим убеждениям», — заявил Али.

Но если спортсмену на некоторое время удалось сохранить свободу, то карьера оказалась под угрозой. После отказа Али от вступления в ряды армии США Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк лишила его боксёрской лицензии, а Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) — чемпионского звания. Кроме того, ему продолжал грозить реальный срок за уклонение от службы в армии.

Поражение в суде и поддержка Фрейзера

20 июня 1967 года в Хьюстоне состоялся суд по делу Али. Решение было оглашено в тот же день и носило обвинительный характер. Он был осуждён на пять лет тюрьмы и оштрафован на $10 тыс. Впоследствии он подал апелляцию, но она была отклонена, а слушания по его делу продолжились в Верховном суде США.

В итоге рассмотрение дела Али тянулось несколько лет, он не мог выступать на профессиональном ринге, следовательно, получать гонорары. Безусловно, назвать его положение бедственным нельзя, ведь к этому моменту он уже успел неплохо заработать, но средства быстро заканчивались. Не особо помогали даже игра в бродвейском мюзикле и выпуск собственной автобиографии «Величайший». В трудный момент на помощь ему пришёл тот, кто впоследствии станет его главным оппонентом.

«Когда Али потерял лицензию и был отстранён на три года, Фрейзер поддерживал его. Джо сочувствовал и понимал, что он делает это во имя религии», — заявлял член команды Фрейзера Дэйв Вульф.

Фрейзер помогал коллеге не только морально, но и материально. Как рассказывал ещё один человек из его команды Батч Льюис, однажды он стал свидетелем того, как Джо передал Мухаммеду деньги.

«Мы с Джо зачем-то поехали в Нью-Йорк. Мухаммед тогда жил в Шератоне, через дорогу. Мы сели в лимузин и забрали его. Дальше всё было примерно так. Я сижу в лимузине: Фрейзер с одной стороны, Али — с другой. Они называли друг друга чемпионами. Я беру деньги и, конечно, не пытаюсь дать их Али, а делаю вид, что это в долг, и кладу их ему в нагрудный карман. Фрейзер говорит: «Скажи только, чем я могу помочь тебе, пока тебе не вернут лицензию. Всё это останется между нами — в этом лимузине», — рассказывал Льюис.

Изменение решение суда и новые поединки

Несмотря на отсутствие лицензии, в 1970-м Али всё же совершил возвращение на профессиональный ринг. Оно состоялось в Атланте спустя три года после битвы с Фолли, а помог боксёру тот факт, что в Джорджии не существовало атлетической комиссии. Лицензию ему выдали власти Атланты, а соперником Мухаммеда стал молодой Джерри Куорри. Дуэль продлилась всего три раунда. В последнем у соперника Величайшего открылось кровотечение, и рефери принял решение остановить поединок.

Спустя полтора месяца Али вновь вышел на ринг, причём в «Мэдисон-сквер-гарден». Федеральный суд США постановил, что Атлетическая комиссия штата (NSAC) не имела права отнимать у боксёра лицензию на время рассмотрения апелляции, вновь разрешив ему выступать на территории Нью-Йорка.

Атлет воспользовался этой возможностью и выиграл вакантный титул чемпиона мира по версии Североамериканской боксёрской федерации. В 15-м раунде он нокаутировал аргентинца Оскара Бонавену и бросил вызов Фрейзеру. К этому моменту Мухаммед уже вёл активную кампанию против Джо, регулярно оскорбляя и унижая действующего обладателя пояса.

А уже 28 июня 1971 года Верховный суд США постановил отменить обвинительный вердикт, вынесенный в отношении Али.